Najmlađa britanska vijećnica pronađena mrtva u studentskom stanu

Foto: Facebook

NAJMLAĐA britanska vijećnica Clarissa Slade (21) pronađena je mrtva u svom studentskom domu u Winchesteru, javljaju britanski mediji.

Clarissa Slade izabrana je za konzervativnu vijećnicu okruga Mid Devon u 2015., kada je imala 18 godina. U ponedjeljak je pronađena mrtva u studentskom stanu u Winchesteru gdje je studirala klasičnu književnost. Uzrok njene smrti još nije poznat i čekaju se rezultati obdukcije.

"Željela je postati premijerka, voljeli su je svi koji su je poznavali"

Njezin otac Colin Slade izjavio je da je u šoku zbog gubitka kćeri: "Tragično je što joj je život toliko skraćen. Rekla je da jednog dana želi postati premijerka - tko zna što je sve mogla postići. Jako će nedostajati svima koji su je poznavali."

Glasnogovornik Sveučilišta Winchester izjavio je: "U dubokoj smo tuzi zbog njene smrti i naše misli i molitve su s njenom obitelji i prijateljima u ovom teškom razdoblju."

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Predsjednik vijeća okruga Mid Devon, Clive Eginton, rekao je: "Clarissa je zbog svoje osobnosti bila draga svima koji su je poznavali."

My sincere condolences to Colin & Elizabeth. Colin was my agent & campaign manager in #NDevon prior to the 2015 election. I knew Clarissa well. She was hardworking and always so upbeat, and had a bright future. Such a sad day.https://t.co/jFrpst9gxO