Najveći Plenkovićev projekt sada istražuje USKOK. Je li to premijerov kraj?

DRUGI dan nakon ostavke potpredsjednice Vlade Martine Dalić iz DORH-a stižu neslužbene potvrde kako USKOK poduzima izvide oko slučaja Hotmail odnosno aktivnosti grupe Borg.

Mijenja li angažman Uskoka, iako su u pitanju tek izvidi, sudbinu Andreja Plenkovića, premijera kojeg potresa najveći politički skandal oko njegovog ključnog projekta?



"Sve odluke koje ćemo donositi bit će dobro promišljene i savjesne i vodit će računa o tome da nova izvanredna uprava bude kompetentna i nastavi proces u koji smo uložili ogroman politički kapital", govorio je premijer nakon što je Antu Ramljaka natjerao na ostavku. Tada je sačuvao glavnu i odgovornu Martinu Dalić, hoće li mu se zakašnjela reakcija sada obiti o glavu?



Mada je, kaže politolog Berto Šalaj, bez obzira na rezultat najavljenih izvida neupitna Plenkovićeva politička odgovornost, i bilo bi posve logično da idemo na nove izbore, on ne vjeruje u taj scenarij.



Saucha bi sutra glasao za Hasanbegovića, sve kako bi izbjegao izbore



"To se vjerojatno neće dogoditi jer Plenković ima koalicijske partnere koji su sveli svoj politički program na to da spriječe nove izbore, jer ih ne bi bilo u novom sazivu parlamenta. Tu prvenstveno mislim na Tomislava Sauchu, a sada vidimo da bi to mogao biti i Zdravko Ronko. Oni nemaju nikakvih drugih političkih ciljeva, oni samo žele sjediti još dvije ipo godine u saboru. Sutra bi glasali za Hasanbegovića, samo da se izbjegnu izbori", rekao je u telefonskom razgovoru Šalaj za Index.



Zato mu se pad vlade ne čini izgledan, premda upozorava da će političko djelovanje i upravljanje u vladi i stranci Plenkoviću biti uvelike otežano. Što se tiče samih izvida, Šalaj kaže da njihove rezultate, postojanje ili nepostojanje eventualne kaznene odgovornosti nećemo tako brzo doznati. No sigurno je da će se u javnosti i dalje spominjati izvidi, neizvjesnost nagodbe, a situaciju bi premijeru mogla otežati i objava novih mailova.





"Ne može Plenković to dedramatizirati i dekontaminirati preko noći, kao što to misli Milorad Pupovac, da se to može postići odlaskom Martine Dalić. Premijer jedino može odlučiti u nekom trenutku ići na nove izbore. Sada je pod udarima, mora mu se nešto pozitivno dogoditi, poput nagodbe u Agrokoru. Uvelike je oslabio svoju političku poziciju jer se nije na vrijeme riješio Dalić", smatra Šalaj. Njemu nije sporno što se država uključila u pokušaj rješavanje krize u Agrokoru, iako mu je sada jasno da su neki to iskoristili kako bi postigli svoje, partikularne ciljeve.Politički oslabljen Plenković sada bi trebao ući u pregovore sa strankom oko toga koga će predložiti za novog ministra gospodarstva. O tome neće biti samo pro forma rasprava unutar stranke na predsjedništvu HDZ-a komentirao je. "Neće ga rušiti kako što je to rekao Milijan Brkić, ali će se tražiti od njega političke koncesije, nakon Istanbulske konvencije i Dalić možemo očekivati disonantne tonove u HDZ-u".Autorima Lex Agrokora isplaćeni su deseci milijuna kuna iz Agrokora, što je premijer relativizirao, kazavši kako im se u žurbi pokrala možda kakva "mala sjena koja baca mrlju na izrazito uspješan proces". U srijedu je na sjednici vlade nastavio u istom tonu, nazvavši aferu Hotmail "pojedinostima u procesu".Premda većina analitičara, tako i Šalaj, misli da se premijer nije osobno okoristio, on ističe da je baš zato morao reagirati na vrijeme i smijeniti potpredsjednicu vlade. Mogao je to napraviti još u slučaju Ante Ramljak, kada smo otkrili da je tvrtka vladinog povjerenika zaradila desetak milijuna kuna na konzultantskim poslovima u Agrokoru.U atmosferi u kojoj je vladin ključni projekt kontaminiran sumnjom na korupciju, a premijer spas vidi u nagodbi oko čijeg se modela protive vodeće hrvatske kompanija, teško možemo očekivati da se Plenković bavi ičim drugim osim svojim opstankom. Vlada za sada preživljava zahvaljujući političkim Sauchama, ali će samo vladanje premijeru biti sve teže.Hrvatska tako bez obzira na veliku korupcijsku aferu, koja bi mogla biti gora od onih iz vremena Plenkovićevih prethodnika, postaje talac onih kojih kojima je njihov program - njihova plaća.

