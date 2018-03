Najveći prosvjedi u Slovačkoj od pada komunizma, na ulicama 65.000 ljudi

Foto: Hina/EPA

VIŠE od 65 tisuća ljudi prosvjedovalo je danas na ulicama slovačkih gradova, treći tjedan zaredom, piše BBC.

Osim u Bratislavi, tisuće prosvjednika izašle su na ulice u još 35 slovačkih gradova. Prošli tjedan je u prosvjedima sudjelovalo oko 40 tisuća ljudi, a lokalni mediji su pisali kako se radi o najvećim prosvjedima u Slovačkoj od pada komunizma. Danas je na gradske ulice izašlo 25 tisuća ljudi više nego prošli petak.

#AllforJan #slovakia

Makes me proud to see all of our citizens freezing outside for the second week in a row for justice and a better future. pic.twitter.com/r1nD6i9nZl