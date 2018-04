Nakon pisanja Indexa zatvara se horor sklonište u Belom Manastiru u kojem psi jedu pse

Foto: Index

NAKON što smo jučer objavili priču o hororu u takozvanom skloništu za životinje u Belom Manastiru, Ministarstvo poljoprivrede danas je Indexu potvrdilo da će zatvoriti to sklonište, koje se istovremeno deklarira kao veterinarska stranica.

Podsjetimo, objavili smo i uznemirujuću snimku koja pokazuje razmjere horora u kojem pas doslovno jede drugog psa.

>> HOROR KOD VETERINARA U BELOM MANASTIRU Pas doslovno jede drugog psa

Ministarstvo: To je nedopustivo, zatvaramo veterinarsku stanicu

"Ministarstvo poljoprivrede smatra nedopustivim što Veterinarska stanica Beli Manastir nije zbrinula lešinu psa u vlastitom skloništu, momentalno i na adekvatan način. Veterinarska inspekcija upravo je na terenu i provodi mjere zatvaranja tog skloništa.

Zabranit će se daljnji prihvat pasa te izvršiti detaljna kontrola cjelokupnog rada skloništa, a uslijedit će i prekršajna prijava nadležnom sudu te će se obavijestiti sve okolne lokalne zajednice o poduzetom.



Osigurat će se dobrobit životinja, a prema potrebi i izmještanje i zbrinjavanje svih preostalih pasa u druga skloništa", poručili su Indexu iz Ministarstva poljoprivrede.

Index je jučer došao u posjed snimke i fotografija Veterinarske stanice i skloništa za životinje u Belom Manastiru. Na uznemirujućoj snimci ograđenog skloništa vidi se kako jedan pas doslovno jede drugog psa.

Direktor "skloništa" je istovremeno dežurni veterinar

Gradonačelnik Belog Manastira je za Index poručio da je Veterinarska stanica Beli Manastir tvrtka u privatnom vlasništvu u čije cjelokupno poslovanje Grad Beli Manastir nema uvid.

Poručili su da su s veterinarskom inspekcijom Ministarstva poljoprivrede, predstavnikom veterinarske stanice te predstavnikom azila za životinje s područja grada Osijeka održali radne sastanke zbog stanja u belomanastirskom skloništu za životinje koje je sve samo ne sklonište.

Index je proveo i svoju malu istragu u kojoj smo utvrdili da je direktor Veterinarske stanice Vinko Benić istovremeno i "dežurni veterinar". Kad nam se prvi put predstavio kao dežurni veterinar, pravio se da ne zna ništa o skloništu i problemima u njemu jer je on samo - dežurni veterinar.

No isti nam se glas javio kada smo nazvali broj direktora Veterinarske stanice do kojega smo uspjeli doći u jednom trenutku.

"Molim vas, nemojte"

Kad smo mu rekli da smo se maloprije čuli, zamolio nas je da ga više ne zovemo. Upitali smo ga je li on direktor Veterinarske stanice.



"Jesam, jesam, jesam, molim vas, nemojte. Radimo do dva sata normalno, zvat ćete službu koja radi VHS. Ako vas neke informacije zanimaju, ja sam danas dežuran", rekao nam je direktor Benić.



"Ja bih vas molio, ako može sutra, na ovaj broj nazvati pa ćemo pričati. Može?", zamolio nas je.



Odgovorili smo mu da ćemo danas objaviti članak i u njemu zatražiti njegov odgovor, a on nas može nazvati na naš broj kad god želi.



"Nemam ja što zvati", završio je razgovor s Indexom Vinko Benić, direktor Veterinarske stanice Beli Manastir.

Index je prije nekoliko godina pisao o užasnim uvjetima u ovoj veterinarskoj stanici. Jedna volonterka je posjetila "sklonište" te potajno fotografirala stanje u kojem se psi nalaze.