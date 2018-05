Nakon što je jučer srušen kvorum, počela je sjednica zagrebačke Gradske skupštine, oporba opet negodovala

Foto: Pixsell/Jurica Galoić, Matija Habljak

TRINAESTA sjednica zagrebačke Gradske skupštine na kojoj bi zastupnici trebali odlučiti i hoće li usvojiti prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, počela je u četvrtak ujutro s odgodom od oko 45 minuta, na što su negodovali zastupnici oporbe i ustvrdili da je sjednica odgođena jer u dvorani nije bilo zastupnika HDZ-a.



Gradske zastupnike su ispred Stare gradske vijećnice prosvjedom dočekali predstavnici udruga pozivajući ih da glasuju protiv usvajanja prijedloga Plana gospodarenja otpadom i da zatraže njegove temeljite izmjene. Istaknuli su da predloženi Plan propisuje dovoz smeća iz Zagrebačke županije u Zagreb te usmjerava ulaganje više od milijardu kuna u obradu smeća u skupom centru u Resniku, a puno manje u razvoj potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i recikliranje.



Skupštinska sjednica trebala je početi u 9 sati, ali je predsjednik Gradske skupštine došao u dvoranu u 9.15 i rekao da se sjednica odgađa i da će početi u 9.45.



Na to su pred novinarima negodovali zastupnici oporbe.



Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš rekla je kako imamo priliku od vladajućih slušati da oporba traži stanke, da ne dolazi, da ruši kvorum, da je neozbiljna.



"Oporba radi svoj posao. A vladajući? Mi dolazimo svi na sjednicu u 9 sati. Nema vladajućih i onda nas predsjednik Skupštine obavijesti da počinje u 9.45. Je li to ozbiljan posao? Nije. Skupština počinje u 9 sati. Bilo je dovoljno vremena da se dogovore, da naprave međusobnu trgovinu, da jedni ucjenjuju druge. No, međutim, sada mi ne znamo što se dešava", rekla je Mrak-Taritaš.

Negodovanje oporbe



I gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić negodovao je što sjednica nije počela na vrijeme.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Prvo predsjednik 15 minuta nije došao, a onda nas je obavijestio da sljedećih pola sata nema sjednice. Predsjednik Skupštine vrlo često proziva zastupnike oporbe za dolaske ili nedolaske, a sada vidimo da bez ijednog obrazloženja, bez ikakvog razloga Skupština se odgađa u startu za 45 minuta s obzirom na to da se niti jedan zastupnik HDZ-a osim predsjednika Skupštine nije na početku sjednice pojavio", rekao je Mišić.Upitao je koji su razlozi tome te postoji li možda mogućnost da oko Plana gospodarenja otpadom još uvijek pregovaraju s gradonačelnikom Bandićem."To je pitanje koje ćemo saznati. Vidjeli smo da su podnijeli određene amandmane. Mi u Klubu SDP-a ostajemo dosljedni i nećemo podržati Plan gospodarenja otpadom iz više razloga, ali jedan od ključnih je da osim što su izbačene iz Plana dvije lokacije nisu ponuđene alternativne lokacije. Vidjet ćemo kako će proći amandmani HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku", rekao je Mišić.Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba nije prošao na 11. sjednici Gradske skupštine, pa je gradonačelnik Bandić za ovu sjednicu ponovno predložio Plan iz kojega su izbrisane dvije lokacije vezane za reciklažno dvorište u Kostanjeku i Obreščica za obradu biootpada.Gradski zastupnik HDZ-a Ivan Ćelić rekao je da se sjednica jutros odgodila za pola sata zbog administrativnih i nekih tehničkih stvari, s obzirom na amandmane.Na pitanje je li sjednica odgođena zbog toga što pokušavaju s gradonačelnikom pregovarati o Planu gospodarenja otpadom, Ćelić je rekao da su oni ozbiljna stranka i da su već dogovorili što su trebali dogovarati.Nije htio novinarima otkriti hoće li HDZ podržati predloženi Plan gospodarenja otpadom.Gradski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Krešimir Kartelo rekao je da će oni podržati predloženi Plan gospodarenja otpadom ako zastupnici usvoje njihov Zaključak koji žele uvrstiti na dnevni red, a koji se odnosi na izmjene Prostornoga plana i na obvezivanje gradonačelnika da započne pregovore sa Zagrebačkom županijom u potrazi za novim lokacijama.