Napad na hotel Intercontinental u Kabulu: "Pucaju po gostima, nekoliko ljudi je ubijeno"

Foto: Wikipedia/Casimiri

NAJMANJE četiri napadača otvorila su vatru na hotel Intercontinental u Kabulu, objavili su afganski službenici.

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Najib Danish izjavio je da specijalne snage pokušavaju svladati napadače. Također je rekao kako se čini da su među njima i bombaši samoubojice, objavio je Reuters.

"Napadači su uzeli taoce i ubili nekoliko ljudi"

Službenik Afganske špijunske agencije izjavio je za AFP da napadači "pucaju u goste hotela". Napad je započeo oko 21 sat po lokalnom vremenu, rekao je Danish. Izvor iz tajne službe izjavio je da četvrti kat hotela gori.

Novinska agencija TOLO objavila je kako je policija potvrdila da su napadači uzeli nekoliko taoca, a nekoliko ljudi je ubijeno. Lokalni mediji su objavili kako strahuju da je ubijeno najmanje 15 osoba.

Američki State Department upozorio na mogućnost napada ekstremista

Američki State Department u četvrtak je upozorio na mogući napad na afgansku prijestolnicu, piše CNN. Na Twitteru su objavili sigurnosnu uzbunu za Kabul te naveli da "ekstremističke skupine možda planiraju napad na hotele u Kabulu".

Security Alert for #Kabul, #Afghanistan: reports that extremist groups may be planning an attack against hotels in Kabul, such as the Hotel Baron near Hamid Karzai Int'l Airport. Review suggested actions in attached image. For more information, visit: https://t.co/vxivPWIHOP pic.twitter.com/CrCIpXbC2e