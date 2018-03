Napad u američkoj školi, jedna osoba ubijena, sedmero ranjenih

Screenshot Google Maps/MSNBC

AMERIČKA srednja škola Great Mills High u Great Millsu, u državi Maryland, poprište je novog napada vatrenim oružjem.



Kako javlja NBC, pucnjava se dogodila jutros. Prema prvim informacijama, jedna osoba je ubijena, a sedmero ih je ranjeno.

BREAKING: A school shooting has been reported at Great Mills High School in Maryland. The school is on lockdown, sheriff's office is on the scene. pic.twitter.com/krB5ok9HU9