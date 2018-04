NAPADAČ JE BIO POREMEĆEN? Kombijem uletio među ljude u njemačkom Muensteru, ima mrtvih i ozlijeđenih

Foto: Twitter

NAJMANJE četiri osobe su poginule, a tridesetak ih je ranjeno kada se kombi zaletio u ljude u središtu njemačkog grada Muenstera, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.



Među žrtvama je vozač koji je nakon napada počinio samoubojstvo, rekao je policijski glasnogovornik. Policija je potvrdila da je u kombiju pronađen sumnjivi predmet, ali se zasad ne zna o čemu se radi i je li opasan.



Nepoznati su i motivi incidenta, a dužnosnici ne isključuju mogućnost terorističkog napada. "Scenarij je takav da se napad ne može isključiti", rekao je izvor iz snaga sigurnosti. No, njemački mediji objavili su kako se čini da je napadač psihički poremećena osoba koja nema veze s terorističkim organizacijama.





Još tridesetak ljudi ozlijeđeno je kada se kombi zaletio u šetače u središtu grada s oko 300.000 stanovnika. Lokalna policija upozorila je građane da izbjegavaju to područje kako bi hitna pomoć i policija mogli obaviti posao.



Također je pozvala građane da na društvenim mrežama ne nagađaju o motivima incidenta.



Muenster je jedan od glavnih sveučilišnih gradova u Njemačkoj, s oko 50.000 studenata. U središtu se nalaze brojni kafići, restorani i kulturne ustanove.

19:57 Napadač je navodno psihički poremećeni Jens R, rođen 1969. godine, doznaje Süddeutsche Zeitung koji piše da "nema naznaka terorističke pozadine"

19:50 Njemački mediji javljaju kako se čini da se ne radi o napadu islamističkih terorista?

19:40 Pogledajte javljanje Bilda.

19:10 Njemački mediji javljaju kako je vozač kombija bio 48-godišnjak. Policija je otkrila njegov identitet te je u tijeku pretraga njegove kuće.

18:50 VIDEO Prije točno godinu dana kamion se zabio u pješake u središtu Stockholma. Više

18:35 Policija moli građane da ne objavljuju fotograifje s mjesta događaja na društvenim mrežama.

18:05 Novinska agencija dpa objavila je da je policija potvrdila da postoje glasine o još dva osumnjičenika koja su pobjegla iz kombija, no te informacije se moraju još provjeriti. Zasad nisu potvrđene

18:00 Izjave očevidaca

17:55 Policija moli građane da ceste ostavljaju prohodnima kako bi spasilačke ekipe mogle prolaziti.

17:47 Lokalni mediji objavili su da policija traži pomagače, no glasnogovornica policije izjavila je kako to nije točno.

17:45 Ovo je pivnica na čiju je terasu uletio kombi.

17:38 Policija je potvrdila da je muškarac koji se zaletio među ljude mrtav.

17:27 Policija moli ljude da ne šire ništa putem društvenih mreža. "Molimo idite kućama, izbjegavajte ovo područje"

17:23 Mjesto događaja nadlijeću helikopteri, a policija navodno traži eksplozivne naprave.

17:08 Društvenim mrežama širi se ova slika

