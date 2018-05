Napadači na crnogorsku novinarku u bijegu, njeni kolege bijesni: "Crna Gora je mafijaška država"

Screenshot: YouTube, seemo.org

Novinarka crnogorskog dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić oporavlja se u bolnici nakon što je sinoć oko 21 sat ranjena u Podgorici, ispred zgrade u kojoj živi.



Oliveru Lakić je, na istom mjestu na kojem je prije šest godina pretučena, sačekao muškarac koji joj je pucao u nogu.



Kada je ranjena pala na pločnik, vidjela je da bježe još najmanje dva muškarca, pišu Vijesti.



Direktor Urgentnog centra, liječnik Nermin Abdić Vijestima je rekao da je Lakić zadobila prostrjelnu ranu desne potkoljenice i da je izvan životne opasnosti.

Prema informacijama iz policije, u grmu udaljenom par metara od mjesta napada inspektori su pronašli ručnu lampu.

Pregledavaju se nadzorne kamere, ranjena je na istom mjestu na kojem je pretučena prije šest godina

“Policijski službenici izuzimaju snimke s videonadzora u blizini lica mjesta izvršenja krivičnog djela. U toku su kriminalistička obrada i druge policijsko-tužilačke aktivnosti koje se poduzimaju radi identificiranja lica koje je izvršilo ovo krivično djelo i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja”, priopćili su iz tamošnje upravne policije.

Glavni i odgovorni urednik Vijesti Mihailo Jovović kazao je da je Lakić rekla da joj je jedan muškarac prišao kada je prilazila ulazu zgrade u kojoj živi i pucao u nogu, a da je vidjela još dvojicu muškaraca kako bježe.



“Vjerojatno su je sačekali ispred ulaza, gdje je pretučena prije šest godina, prišao joj je čovjek i pucao u nogu. Ona kaže da su bila još dvojica ljudi koji su pobjegli. Znači, nemam riječi dokle više. Dokad će se više ovo dešavati u ovoj našoj divnoj Crnoj Gori? Nijedan napad na nju nije riješen. Mnoge priče koje napisala, a koje ukazuju na kriminal uopće nisu istražene. Dokle ćemo strepiti od ovakvih kukavica?” kazao je Jovović.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

On je v.d. direktora policije Veska Damjanovića pitao zbog čega ne istražuju ono o čemu Lakić piše.“Vjerujte da sve poduzimamo i nama je u interesu da to otkrijemo, da svako kazneno djelo i svakog izvršitelja otkrijemo. To se ne dovodi u pitanje, bilo da se radi o novinaru ili nekom drugom oštećenom građaninu”, kazao je on.

"Crna Gora je mafijaška država, a Đukanović je pokrovitelj te mafije"

Posebno je oštar bio direktor Vijest Željko Ivanović koji je predsjedniku Crne Gore Mili Đukanoviću poručio da se neće na ovome završiti.

“Ovo je još jedan napad i 25. jubilarni na novinare i imovinu Vijesti od kojih nijedan nije rasvijetljen do kraja, nije se ni započeo rasvjetljavati, a svaki se desio nakon izjava Đukanovića u kojima je pozivao na linč, širio govor mržnje i targetirao Vijesti”.



Ivanović je istakao da Đukanovića nijednom nitko od istražnih organa nije pozvao da da izjavu ili ga procesuirao zbog toga.

“Dotrčao sam dvije minute nakon napada i vidio je da leži na pločniku. Pored nje kći koja vrišti i šokiranog muža, a sve zbog toga što radi svoj posao i što neće biti ono što je Đukanović napravio od ove države, građana i takozvanih novinara i intelektualaca - njegov sluga i obožavatelj lika i djela”, rekao je Ivanović.

Dodao je da je “ova država definitivno mafijaška država, a Đukanović pokrovitelj te mafije”.

Pisala o švercu cigareta

Crnogorski premijer Duško Marković poručio je da nadležnih zahtijeva brzu i efikasnu istragu kojom će biti otkriveni motivi napada, napadači i njihovi eventualni pomagači i nalogodavci.



Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da je zgrožen činjenicom da se na tako kukavički način izvrši nasilje nad jednom ženom:



“UP i MUP će učiniti sve da se istraže motivi i pronađu počinitelji”, rekao je.

Ranjena novinarka je i posljednjih mjeseci, kao i ranije, između ostalog, pisala o švercu cigareta. Ona je i početkom 2011. godine istraživala je li se u crnogorskoj tvornici Tara i njenom skladištu proizvode, skladište i krijumčare lažni brendovi cigareta.



U njenim tekstovima pisalo je da su s tim nezakonitim poslom bili povezani službenici policije i Agencije za nacionalnu sigurnost.