NASA objavila novo otkriće o Uranu: Planet zaudara poput pokvarenih jaja

PLINOVITI planet Uran skriva tajnu, objavila je u utorak američka svemirska agencija NASA, pojašnjavajući da zaudara poput pokvarenih jaja.



Znanstvenici su se dugo pitali kojeg su sastava oblaci planeta koji je udaljen oko 2,9 milijarda kilometara od Sunca.



"I nakon desetljeća promatranja i misije NASA-ina Voyagera 2, Uran je zadržao jednu ključnu tajnu - sastav svojih oblaka", navela je NASA u priopćenju.



Jedan od ključnih sastojaka Uranovih oblaka je sumporovodik





