Nasljednica Dalije Orešković: Jutros smo dobili neanonimnu prijavu protiv Dalićke

PREDSJEDNICA Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Nataša Novaković potvrdila je da je otvoren predmet u slučaju mailova potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, a jutros je u to povjerenstvo stigla i neanonimna prijava protiv Dalić, rekla je Novaković za N1.



"Povjerenstvo je jučer otvorilo predmet povodom mailova i isto tako jutros je došla neanonimna prijava pa smo otvorili i povodom te prijave", kazala je Novaković za N1 i dodala je da je to jedino što može reći.



Što se tiče daljnjeg postupanja, objasnila je da će predmet na sjednici Povjerenstva biti vrlo brzo, odnosno da će se odlučivati hoće li postupak biti pokrenut ili ne. ''Trebalo bismo dosta brzo riješiti i ići ćemo na utvrđivanje činjeničnog stanja, a kada će to biti, ne mogu to procijeniti", kazala je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.



Upitana hoće li to možda biti u sljedećih mjesec dana, kazala je da odmak ne bi trebao biti dugačak, a što se tiče merituma istaknula je da treba vidjeti hoće li biti još kakvih informacija.Na pitanje je li, hipotetski, riječ o sukobu interesa kada netko tko izrađuje zakon kasnije od njega ima koristi, Novaković je kazala da se kao predsjednica Povjerenstva ne može hipotetski očitovati na takva pitanja dok je predmet otvoren.