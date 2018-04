Nastavlja se iznadprosječno toplo vrijeme, temperature će danas ići do 29°C

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL,DHMZ



NAKON tjedna iza nas, koji su obilježile iznadprosječno visoke temperature za ovo doba godine, isto se nastavlja i na početku novog tjedna.



Kako javlja DHMZ, danas će prevladavati pretežno sunčano te i dalje iznadprosječno toplo vrijeme.



Umjerena naoblaka moguća je samo u sjeverozapadnim predjelima, dok je uz granicu sa Slovenijom lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Te padaline mogu se očekivati popodne i prema kraju dana.



Vjetar će biti slab, poslijepodne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni.





Što se tiče temperatura, najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 23 i 29 °C, a najtoplije će biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu.Sutra će biti djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano, javlja DHMZ. Na kopnu i sjevernom Jadranu povremeno uz više oblaka može pasti malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. To je ponajprije moguće u gorskoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Istri.Vjetar će biti slab do umjeren, na kopnu sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu zapadni i sjeverozapadni.Najniža temperatura kretat će se od 8 do 13 °C, ponegdje u Lici malo niža. Na Jadranu će pak temperatura biti do 11 do 16 °C. Najviša dnevna kretat će se između 22 i 26 °C.