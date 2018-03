SUĐENJE KOMŠIĆU Početak je bio zatvoren za za javnost, nastavak ćete moći pratiti na Indexu od 11.20

Foto: Željko Lukunić/Pixsell, Index

NA Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja se suđenje 20-godišnjem Davidu Komšiću za ubojstvo trudne Kristine Krupljan koju je 88 puta izbo nožem. Na posljednjem ročištu javnost je bila isključena jer su sudski vještaci govorili o osobnom životu okrivljenika.

> 9:15 Javnost je i danas opet isključena jer sutkinja još ispituje vještakinju od prošlog puta. No kasnije će možda moći ući, rekla je sutkinja. u 10.50 STIGLA JE INFORMACIJA da će od 11.20 javnost moći pratiti nastavak suđenja.



>>JAVNOST ISKLJUČENA S ROČIŠTA Vještaci će govoriti o osobnom životu Davida Komšića



Što je bilo prije?



Na posljednjem ročištu na kojem je javnost bila prisutna svjedočile su sudska vještakinja Ines Gmajnički koja je utvrdila da je Komšić konzumirao marihuanu ili hašiš u noći ubojstva i stručna suradnica Županijskog suda Matea Babić koja je provela vještačenje nad Komšićem.



Najznačajniji dio ročišta bio je upravo prijedlog Matee Babić da se Komšiću sudi kao odrasloj osobi, što znači da bi mogao dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina. Ako bi mu se sudilo prema Zakonu o sudovima za mladež, tada bi mogao dobiti maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora i mogućnost puštanja na slobodnu nakon izdržane jedne trećine zatvorske kazne.



"Ne nalažu se primjene maloljetničkih propisa"



"Radi se o mladiću od 20 godina koji je odrastao u kvalitativno i kvantitativno funkcionalnoj obitelji, dobrih materijalnih prilika i razvijao se u povoljnim uvjetima uz pozitivne modele identifikacije. Uz razvojne faktore, pokazuje sklonost devijantnom ponašanju.



Odluke donosi samostalno bez kritičkog promišljanja. Slijedom svega, moguće je zaključiti da je formiranje identiteta ostvareno. Stoga njegovo ponašanje nije moguće objasniti posljedicom mladenačke nepromišljenosti pa se ne nalažu ni primjene maloljetničkih propisa", rekla je u svom usmenom izvješću Matea Babić.



Obrana Davida Komšića predložila je da se izvješće više sudske savjetnice Matee Babić izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Obrana se protivila i ispitivanju Matee Babić jer ga nisu predložile stranke, a obrana smatra da sud ne može na raspravi izvoditi dokaze bez prijedloga stranaka.



Obrana je također htjela da, ako se iz spisa ne ukloni izvješće Matee Babić, te ako bi je se ipak ispitivalo, da se tijekom njenog ispitivanja isključi javnost radi zaštite osobnog i obiteljskog života okrivljenika, ali i žrtve. Smatrali su da je nepotrebno ispitati socijalnu pedagoginju s obzirom na to da je već pročitano izvješće o socijalnim prilikama okrivljenog Davida Komšića i već su ispitane djelatnice Centra za socijalnu skrb Pešćenica.Sutkinja je odbila oba prijedloga te je Matea Babić na sudu usmeno predstavila svoje izvješće.Toksikologinja Ines Gmajnički potvrdila je da su u Komšićevoj krvi pronađeni tragovi konzumacije marihuane, točnije THC. No, nije mogla reći koju količinu marihuane ili hašiša je uzeo.Na prethodnim ročištima svjedočila je i Kristinina te Davidova obitelj. Svjedočenje njegove obitelji svelo se na optuživanje ubijene Kristine te su svi članovi njegove obitelji stalno ponavljali kako je Kristina izlazila s više muškaraca, kako je lagala da je trudna, a i zaključili su kako su Kristina i David imali normalnu vezu (unatoč tome što je policija ranije zabilježila napad Davida i njegovih prijatelja na Kristinu).Dakle, obje Davidove tete su kroz svjedočenje govorile o Kristininu ljubomornom ponašanju i ispadima te o tome kako je često lagala da je trudna.Za kraj podsjetimo kako su Kristina i David bili u dugogodišnjoj vezi, potom su prekinuli i Kristina je zatrudnjela u vezi s drugim. Kobnu večer bila je na večeri s Davidom kako bi mu sve rekla, nakon čega ju je on ubio u njenom autu ispred zgrade u kojoj je stanovala.