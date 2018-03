Nazvali smo ravnatelja škole koja je zvala župnika na roditeljski, evo što kaže

Foto: Pixsell/Luka Stanzl/Hrvoje Jelavić



RODITELJI prvašića koji bi ove godine trebali krenuti u Osnovnu školu Jordanovac u Zagrebu s negodovanjem su reagirali na činjenicu da su dobili poziv da dođu na sastanak na kojem je najavljeno sudjelovanje župnika.



Neki od njih javili su se u redakciju Indexa zbunjeni činjenicom da na pozivu na prvi roditeljski sastanak na kojem piše da će dobiti informacije vezane za upis djeteta, ali i termin utvrđivanja njihova psihofizičkog stanja, piše da će na njemu, uz školsku liječnicu, sudjelovati i župnik. Dakle, ne vjeroučitelj, nego baš župnik.





Nije pregled duše



Na naše pitanje koja bi trebala biti funkcija župnika na roditeljskom sastanku na kojem će riječi biti o zdravstvenom pregledu, hoće li on zakazati neki egzorcizam ili pregled duše, tajnica škole Vesna Kvarantan se nasmijala i rekla da im ništa sličnoga nije bilo na pameti.



"Ideja nam je bila da roditelji na jednom mjestu dobiju sve bitne informacije, uključujući i one o vjeronauku", rekla je za Index Kvarantan.



Slično tumačenje u ponedjeljak smo dobili i od ravnatelja Davora Krnjete koji je rekao da bi danas, da može, promijenio poziv."To je trebao biti prvi, informativni roditeljski sastanak na kojem su učenici budućih prvih razreda na jednom mjestu trebali dobiti sve potrebne informacije. Od stručne školske službe trebali su dobiti informacije o provedbi upisa, od liječnice o liječenju, cijepljenju i sličnom, a također smo mislili, očigledno krivo, da bi bilo dobro da na istom mjestu od svećenika dobiju informacije o župnom vjeronauku, o pripremama za prvu pričest i o povezanosti župnog i školskog vjeronauka. To su trebale biti samo informacije. Roditelji imaju dosta pitanja o vezi između školskog i župnog vjeronauka, a mi im ne možemo odgovoriti na njih. Tu nema nikakvog pregleda, a neće biti ni djece. Bit će prisutni samo roditelji“, pojasnio je ravnatelj.Zamolili smo ga da nam komentira činjenicu da su neki roditelji dolazak župnika doživjeli kao korak dalje u ulasku Crkve u škole, kao nastojanje da se crkvene usluge, poput prodaje sakramenata koje ne spadaju u domenu izbornog vjeronauka, uguraju u obrazovnu ponudu."Očito smo pogriješili. Naime, roditelji time nisu oduševljeni, smatraju da to ide u nekom drugom smjeru, a za mene tu nema drugog smjera. Naš smjer je bio da roditeljima damo informacije, a to je krivo shvaćeno i protumačeno“, rekao je ravnatelj.Na naše pitanje hoće li svećenik doći nakon ovako burnih reakcija, Krnjeta je rekao da ne zna."Svećenik je novi. Ja ga nisam nikada ni vidio. Moram ga sada kontaktirati i vidjeti. Ne znam zna li za cijelu ovu gužvu koja je nastala. Da sada trebam potpisati tu obavijest, vjerujte da je ne bih potpisao, nego bismo je promijenili. No vrijeme je prošlo“, rekao je prvi čovjek OŠ Jordanovac.