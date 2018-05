Nazvao nas je načelnik koji se na Fejsu hvalio vožnjom od 200 na sat: "Kakve veze ima što sam u HDZ-u?"

Screenshot: Facebook

ZORAN Kontak, načelnik Općine Popovac, malog mjesta pored Belog Manastira, pohvalio se prije dvije godine na Fejsu kako juri svojim autom 200 km/h.

Njegov komentar na fotografiju koju je odmah nakon našeg upita uklonio, objavili smo prije par sati. Odmah nakon objave, uslijedio je poziv novinarki koja je napisala članak.



Razgovor novinarke i Zorana Kontaka prenosimo u cijelosti:

"Mislim, ja ne mogu vjerovati. Znači za vaš portal je to vijest", započeo je razgovor načelnik Općine Popovac Zoran Kontak.

Ja sam vam rekla u razgovoru da reagiramo na svaki mail koji dobijemo.

"Pa znam, ali ja ne znam, jeste vi pogledali moje ostale postove na Facebooku? Znači, nije bitno što radiš, nisu bitni ugovori, projekti, zapošljavanje. Ja inače pratim Index, ali - što mislite da ste tom vijesti postigli?" pitao je Kontak novinarku

Napravila sam svoj posao.

"Znam, ali ako Index objavljuje takve vijesti, vi meni recite što se postiže sinergijskom takvom politikom? Postiže se širenje, ne znam kakve, negativne energije. Lijepih vijesti nema objavljivanja, ja sam status uklonio. Znači 'hvalio se s tim na Fejsu', dobro i što sad? Konkretno, što mislite, što će sad biti? I to 'HDZ-ov načelnik'? Je l' to uopće ima veze, čiji je načelnik? Da li je objavljeno na mojem službenom stranačkom profilu? Nije. Znači ovo je moj osobni profil", kazao je načelnik Općine Popovac Zoran Kontak.

Vi ste javna osoba koja prima plaću iz proračuna. Ako smatrate da u članku nešto nije u redu, javite se na mail adresu redakcije s demantijem, mi ćemo demantij objaviti.

"Gledajte ovako, kao prvo, ja demantije ne šaljem. Ja ne znam, pratite li malo ostale načelnike? Znači, ja demantij šaljem - na što? Da sam vozio 200 km/h? Ja ću u demantiju napisati da je to fotomontaža, eto. Fotografija je, kao prvo, mutna i ništa se ne vidi. Ni gdje je napravljena, kad je napravljena. Ja ću vam poslati ovako, znači, budući da je to sad napravljeno, a nisam očekivao da ćete to objavljivati, sad ću vam napisati da je fotografija napravljena u Njemačkoj na autoputu gdje je dozvoljeno voziti 400 km/h. I što sad?" pitao je Kontak novinarku Indexa.

Možete, slobodno to učinite. U članku koji je jutros objavljen ste citirani.

"Evo, ja ću poslati sad na Index anonimno 'molim vas pohvalite načelnika zato što je potpisao ugovor za 200 tisuća kuna za Ministarstvo regionalnog razvoja i molim vas pohvalite ga'. Ali vi to nećete objaviti. Pretpostavljam da vaši urednici to neće objaviti jer im je to nezanimljiva vijest. Shvaćate o čemu mi pričamo? Znači, vaše novinarstvo se pretvara u nešto što... Demokracija je jako lijepa. Kad će se dogoditi američki stil? Da vi objavite nešto, ja uzmem odvjetnika i, bez obzira na to što ste vi možda u pravu ili ja, netko od nas nastrada", upitao se Kontak.

Pošaljite demantij ako mislite da imate na što.

"Nisam ja takav tip čovjeka. Ja ne mogu vjerovati, ja sam načelnik 10 godina, imam anonimnih prijava i prijetnji, imali smo mi tu svega i svačega. Svaki načelnik ima svega, ali da vi kao novinar i vaši urednici, na svaku prijavu, bilo kakvu, idete istraživati...", dodao je načelnik Općine Popovac Zoran Kontak.

To nam je posao.

"A što mislite sad ovako? Ja ću vam reći isto što sam vam rekao kad sam imao prvu anonimnu prijavu za zlouporabu položaja, neka glupost je bila. Što mislite vi kad bih ja skupio sad sto ljudi i svaki od njih bi vama poslalo na dan po petsto anonimnih mailova. Da provjerite od samog vlasnika Indexa pa do mačke što mi trče sad u dvorištu? Da provjerite navode", upitao je Kontak.

Mi svaki primljeni mail provjeravamo.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Dobro, a što mislite kad bi dobili dobrih 10 tisuća mailova? Da li biste i onda išli sve provjeravati? Ne bi. Tko bi lud to radio? Da li se mora stvoriti takva klima da se ponovo vrati na neko razmišljanje, razumijete? Što bi trebalo provjeriti, a što ne? Nego vas gnjave - ajmo ljudi sve, a nisu sve stvari baš za to. Ja ne znam što mislite da se sad postiglo time?" kazao je načelnik Kontak.

Gospodine Kontak, mi se bavimo ljudima koji plaću primaju iz proračuna, države ili lokalne jedinice.

"Ako je snimka (fotografija op.a.) napravljena prije deset godina, dok sam ja bio u Poreznoj upravi i radio, nisam bio načelnik, što onda?" pitao je novinarku Indexa.

Rekli ste sinoć da je fotografija otprije sedam godina, a deset godina ste načelnik. Dakle, vrijeme kad je fotografija napravljena je vrijeme u kojem ste već bili načelnik Općine Popovac.

"Da li sam vozio službeni automobil ili koji, to me niste pitali", kazao je Kontak.

Nisam, rekli ste da ga još uvijek vozite.

"Da, ali s kojim? Ja nemam službeni automobil uopće. Znači to je moj osobni automobil", kazao je načelnik Općine Popovac Zoran Kontak, koji odbija shvatiti kako nije problem u tome je li vozio službeni ili privatni automobil u trenutku kad je mobitelom u vožnji fotografirao brzinomjer na 200 km/h.

Ja ne shvaćam zašto sad uopće vodimo ovaj razgovor. Ako imate demantij, slobodno ga pošaljite na mail.



"I što s tim? Gledajte ovako, kad se neka vijest objavi, recite mi što je ijedan demantij učinio? Ništa", kazao je.

Demantij je dio zakonske procedure. Uvijek objavimo demantije koje pošalje druga strana.

"Točno, ali ništa od toga. Ništa s tim nikad nije postignuto u životu. Znači, nit' sam ja tu da se opravdavam, nit' se mogu opravdat', nit' ste vi, razumijete? No nebitno. Proći će. Bit će vijest tri dana. Eto", zaključio je Kontak.

"Ako još nešto trebate, stojim vam na raspolaganju, imate moj broj, pa eto, ako imate nešto vezano za bilo što, stojim na raspolaganju. Nešto lijepo. Recimo, da je danas sveta pričest u 11 sati i da načelnik ide na ručak kod jednog Roma koji nema za kruh jer ga je pozvao da načelnik dođe njemu na ručak za svetu pričest. Eto, ja ću tom čovjeku osobno danas pomoći, darivat ću mu dijete, a niti sam mu rod, čovjek je dobar, živi u kući u kojoj vi ne biste mačku držali jer jednostavno ne može dobiti pomoć. Poslat ću vam to na mail pa istražite zašto čovjek u Popovcu živi u ruševnoj kući od osam kvadrata i ne može dobiti pomoć dok država ima stanove koje ne želi dati tom čovjeku kako bi mogao normalno živjeti sa svojom obitelji. Njih je četvero. To je, recimo, jedna dobra vijest koja bi natjerala državne institucije da reagiraju, što ja ne uspijevam. On je na listi za darivanje državnog stana, drugi ili treći na listi, ali nikako da ga dobije", dodao je.

Jučer je kazao da se radilo "o jednoj sekundi pri toj brzini"

Podsjetimo, na upit Indexa, Kontak je rekao kako vožnju brzinom od 200 km/h ne smatra primjerenom. "Fotografija je stara otprilike 7 godina najmanje, samo je kasnije objavljena, iskreno se ne sjećam kada je to uslikano, ne smatram primjerenim ovakvu vožnju, ovdje se moglo raditi o jednoj sekundi pri toj brzini i kasnije je usporeno na normalu, fotografija je uklonjena s Facebooka zbog neprimjerenosti, zaboravio sam da se tamo i nalazila", za Index je kazao Kontak.

Zoran Kontak je sada u četvrtom mandatu, kaže da je načelnik Općine Popovac 10 godina. Status na društvenoj mreži čiji screenshot smo napravili je nakon upita Indexa uklonjen s Facebooka.