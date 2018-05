Ne nasjedajte na priču o SMS-ovima, jasno je zašto su pušteni u javnost

Foto: Pixsell/Sandra Šimunović



PANIKU koja je zavladala u Banskim dvorima i medijima bliskima vladi zorno demonstrira i objava lažnih SMS-ova.



>> Njonjo floskulama branio Dalićku i Plenkovića



>> OČAJNIČKA OBRANA DALIĆKE Jesu li na HRT-u idioti ili namjerno lažu?



Podsjetimo, jučer kasno navečer su Jutarnji i Večernji list gotovo simultano objavili nekolicinu SMS poruka koje navodno prikazuju, između ostalog, prepisku Martine Dalić i Andreja Plenkovića.



Ono što je u cijeloj priči istinski fascinantno je da su i Jutarnji i Večernji objavili dotične SMS-ove savršeno svjesni da su oni lažni, odnosno fabricirani. Taj podatak, u krajnju ruku, stoji i u njihovim tekstovima.



Koja je, dakle, svrha objavljivanja potpuno lažnih SMS-ova koji navodno teško kompromitiraju Martinu Dalić i Andreja Plenkovića?



Primjer prvi - HRT



Dio motiva može se nazrijeti u današnjoj nevjerojatnoj "vijesti" koja je objavljena na portalu HRT-a.



Podsjetimo, HRT je danas kao najvažniju vijest na naslovnici istaknuo članak pod sljedećim naslovom: "Ministrica Martina Dalić: Dokumentacija je lažna; Neću podnijeti ostavku".



HRT u toj "vijesti" piše lažnim SMS porukama koje su se sinoć pojavile u Jutarnjem i Večernjem. Riječ je o, kako je odmah potvrđeno istim medijima koji su ih i objavili, lažnoj korespondenciji između Plenkovića i Martine Dalić.



Naime, ti SMS-ovi nemaju apsolutno nikakve veze s mailovima koje je objavio Index, a koji su 100 posto autentični, što cijelo vrijeme Dalićka i Plenković i potvrđuju.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A HRT je demantiranje nečega što je od početka bilo lažno stavio u naslov i još povezao s izjavom o ostavci koja se traži zbog 100 posto autentičnih mailova."Dokumentacija je lažna", piše tako HRT u naslovu i ne navodi o kojoj se točno "dokumentaciji" radi.

Primjer drugi - Njonjo



Danas je Aferu Hotmail komentirao i predsjednik sabora Gordan Jandroković Njonjo, koji se u zadnje vrijeme prometnuo u neslužbenog glasnogovornika Andreja Plenkovića. I Njonjo je, nakon objave lažnih SMS-ova, požurio staviti ih u istu ravninu s autentičnim mailovima koje je objavio Index i tako pokrenuo Aferu Hotmail.



"Ne bih žurio s ocjenama u vezi Martine Dalić, jer je teško procijeniti što je od objavljenih informacija autentično, a što 'fake news'. Puno toga se koristi kako bi se zamutila voda", izjavio je danas Njonjo.



Druga Njonjina rečenica je istinita, ali ne na način na koji bi on to želio. Naime, savršeno je jasno svima, pa i njegovom šefu Plenkoviću, da su mailovi Martine Dalić koje je objavio Index 100 posto autentični. Niti bi ih Index objavio da nismo prije toga provjerili njihovu autentičnost, niti je njihovu autentičnost bilo tko doveo u pitanje. Da ti mailovi nisu autentični, Martina Dalić bi odmah to i rekla. Ali nije. Zašto? Zato što je savršeno svjesna da jesu autentični.



Index je, inače, već neko vrijeme u posjedu dotičnih SMS-ova i, naravno, nismo ih objavili jer su lažni.



SMS-ovi su pušteni upravo da bi se zamutila voda



Ono što su danas pokušali napraviti HRT i Njonjo ukazuje na isti zaključak - lažni SMS-ovi su pušteni upravo zato da bi neupućeni pomiješali SMS-ove koji su lažni i mailove koji su autentični te na kraju lakonski zaključili da je to sve mutna priča u kojoj svi lažu i podmeću.



Namjernim uspoređivanjem neusporedivog, lažnih SMS-ova i autentičnih mailova, htjela se zamutiti voda kako bi se Martina Dalić mogla lakše braniti teorijama zavjera o "rušenju nagodbe".



Ponovimo još jednom, a naročito za one koji se poput hrvatskog ministra prometa Olega Butkovića ne služe mailom:



SMS-ovi su lažni. Mailovi su autentični.



Lažni SMS-ovi ne dokazuju ništa. Mailovi dokazuju da je Dalićka sa skupinom prijatelja prvo pisala Lex Agrokor, da bi ista ta skupina na primjeni tog zakona zaradila desetke milijuna kuna.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.