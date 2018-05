Nema predaha od oluja, alarm je i dalje upaljen. Što nas čeka za vikend?

Foto: Borna Filić/Pixsell

VEĆ treći dan Hrvatskom haraju oluje. U poslijepodnevnim satima kiša, pljuskovi i grmljavina opet su se nadvili nad središnju Hrvatsku, izazvavši probleme u prometu, posebno na području Siska.



Kada stiže predah od kiše?



Tijekom vikenda će biti dosta sunčanog vremena, ali još i povremenih mjestimičnih pljuskova i grmljavine. Početkom sljedećeg tjedna sunčanije, iako posvuda ne i sasvim stabilno, te i dalje relativno toplo, piše HRT.



Subota - i dalje nestabilno i toplo



U istočnoj će Hrvatskoj biti barem djelomice sunčano i vrlo toplo. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti pljuskova, osobito u zapadnoj Slavoniji i Posavini. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna između 26 i 29 °C.



I u središnjoj Hrvatskoj relativno toplo, ali manje nego na istoku, uz djelomice sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.



Na sjevernom Jadranu i u gorju nestabilno pa će uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje biti pljuskova i grmljavine, a mjestimice i izraženijih. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, a na otvorenome moru sjeverozapadnjak.



U Dalmaciji djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa su uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, gdje može biti i olujnog nevremena. Puhat će slab, prema otvorenom moru mjestimice i jak jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18 °C, a najviša dnevna između 23 i 26 °C.Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, te barem djelomice sunčano, samo ponegdje uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.U nedjelju u unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno, pa će uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Od ponedjeljka djelomice sunčano i uglavnom suho, a nova kiša moguća je od sredine idućeg tjedna. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Zadržat će se razmjerno toplo.U nedjelju i početkom idućeg tjedna na Jadranu barem pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno. No, pljuskovi će biti rijetki, tek ponegdje uz mogućnost kratkotrajnog pljuska. Potkraj srijede i u četvrtak uz više oblaka mjestimice kiša. Puhat će većinom slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.Žuto upozorenje Meteoalarma na snazi je i za sutra i to za područje Like i Gorskog Kotara te za kninsko područje. "Vjerojatnost grmljavine 40-70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava Meteoalarm.