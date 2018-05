Nenad Bakić uz pomoć hrvatskih učenika želi lansirati prvi hrvatski satelit

Foto: Ivica Galovic/Pixsell, CubeSat, NASA

NENAD Bakić pokreće projekt kojim, uz pomoć hrvatskih učenika, želi lansirati prvi hrvatski satelit, ili više njih.



Prenosimo tekst sa stranica pokreta Croatian Makers, odnosno s Bakićevog Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), a u kojem pojašnjava detalje projekta lansiranja satelita, čije troškove će pokriti IRIM i njegovi partneri.



Prvi hrvatski satelit



"U sklopu pokreta Croatian Makers, u godini u kojoj je Hrvatska potpisala sporazum o suradnji s Europskom svemirskom agencijom, hrvatski učenici započinju projekt lansiranja prvog hrvatskog satelita – jednog ili više njih. Tako će pokazati da djeca mogu ono što odrasli u Hrvatskoj nisu mogli.



Hrvatska je jedna od tri zemlje EU, uz Sloveniju i Latviju, koja nikada nije lansirala satelit! Istovremeno, Institut za razvoj i inovativnost mladih – IRIM je u hrvatskim školama stvorio cijeli pokret Croatian Makers, došavši već do 100.000 djece, i time stvorio temelje naciju digitalnih stvaralaca. Pokazat ćemo da mladim hrvatskim digitalnim stvaraocima ni najzahtjevniji izazovi nisu nemogući!



Brz napredak u svemirskoj tehnologiji omogućio je stvaranje potpuno novih prilika, uz veliko povećanje funkcionalnosti, a istovremeno smanjivanje troška i tehničke zahtjevnosti, čak to te mjere da se u svemirsku utrku, i to kao lideri, uključile i privatne kompanije.



Padanje barijera u znanosti





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nanosateliti omogućavaju povoljnu implementaciju svemirskih tehnologija i svemirskih istraživanja i za edukativne ustanove. Nanosateliti su jedan od zadnjih primjera radikalnog padanja barijera u znanosti, koji predstavljaju dramatično smanjivanje dimenzija i zahtjevnosti, pa se uz radikalno manja sredstva može uključiti širi krug sudionika, uz zadržavanje visoke kvalitete rezultata.CubeSat-ovi su nanosateliti standardiziranih dimenzija koji se sastoje od jedne ili više jedinica dimenzija 10x10x10cm, a PocketQube-ovi dimenzija 5x5x5cm.Nanosateliti omogućavaju edukativnim ustanovama praktično iskustvo u dizajniranju, razvoju, lansiranju i upravljanju satelitima, iako se ta tehnologija sve više ozbiljno koristi i u komercijalne svrhe i prepoznata je kao jedan od glavnih trendova u svemirskim aktivnostima, što, primjerice, pokazuje i uspjeh tvrtke RocketLab.IRIM i njegovi partneri će pokriti troškove projekta, uključivo trošak lansiranja, materijala potrebnog za dizajn, testiranje, izradu i upravljanje satelita, troškove zemaljske stanice, koju će i organizirati (osim 10% vrijednosti materijalnih troškova izgradnje satelita koje prijavitelj mora samostalno osigurati).IRIM je već rezervirao mjesto za lansiranje jednog PocketQube u trećem kvartalu 2019., te će ovisno o raspoloživim sredstvima (crowdfunding kampanja, vlastito financiranje, fondovi, sponzori) omogućiti lansiranje (većeg) CubeSata ili više njih.IRIM će osigurati suradnju s nadležnim tijelima u Hrvatskoj i EU, te pomoći pri zadovoljavanje formalnih uvjeta potrebnih za lansiranje satelita. Pozivamo srednje škole u Hrvatskoj da se prijave za sudjelovanje u projektu", piše u objavi pokreta Croatian Makers.Detalje prijave možete pogledati ovdje