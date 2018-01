Nepokretnoj pacijentici slovenski sud dodijelio 740.000 eura odštete

Foto: 123rf



PACIJENTICI koja je nakon rutinske operacije hernije ostala nepokretna sud u Ljubljani dodijelio je odštetu od 740.000 eura, nakon 15 godina i 11 različitih sudskih odluka, objavili su u subotu slovenski mediji.



To je do sada najviša odšteta presuđena ljubljanskom Sveučilišnom kliničkom centru, najvećoj medicinskoj ustanovi u zemlji.



Protiv centra je od 2005. do 2014. podneseno 89 tužbenih zahtjeva takve vrste, navodi ljubljansko Delo.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dio visoke odštete koju će dijelom pokriti osiguranje već su isplatili oštećenoj Bernardki. O.Ona je 2002., u dobi od 38 godina, ostala paralizirana nakon operacije postoperativne kile.Pred sudom nije uspjela dokazati da je invalidnost posljedica liječničke pogreške do koje je došlo prilikom spinalne anestezije kako je tvrdila u tužbi, niti nestručnim postupkom prilikom zahvata.No, sud je utvrdio da je bolnica odgovorna za posljedice jer je liječnici uoči operacije nisu upozorili da spinalna anestezija može izazvati oduzetost, navodi Delo.