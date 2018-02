Nepoznati tip prati studentice i masturbira kod studentskog doma u Zagrebu

Foto: Index

POSLJEDNJIH mjeseci sve više zabrinutih studentica koje žive u studentskom domu Dr. Ante Starčević svjedoči pojavi nepoznatog muškarca koji se navečer šulja na prostoru doma i samozadovoljava se.



Ovaj studentski dom, poznat pod nadimkom Šara, smješten je na križanju Zagrebačke avenije i Savske ceste. Ukupno može smjestiti 1237 studenata u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama s kupaonicama.



Međutim, posljednjih mjeseci na društvenim mrežama počele su se gomilati zabrinute pritužbe vezane za ovaj zagrebački dom. Naime, studentice i studenti su primijetili kako se noću u krugu doma pojavljuje nepoznati mlađi muškarac. Navode kako masturbira u neposrednoj blizini studentskih soba, hoda oko zgrada doma te prati studentice. Osim toga, tvrde kako se posljednjih tjedana taj muškarac više ne skriva, nego se samozadovoljava na glavnim prolazima i pred ulazima u paviljone.



Muškarac u crnoj jakni



Provjerili smo ove optužbe i razgovarali sa studenticama koje su imale bliski susret s nepoznatim muškarcem. Htjele su ostati anonimne.



Jedna od njih nam govori kako ga je do sada vidjela tri puta, jednom u siječnju i dvaput u veljači.



Opisala je jednu od situacija kad ga je primijetila. Rekla je da ga je vidjela u trećem paviljonu, na puteljku kod arboretuma. Kaže kako se nakon toga pokušao skriti pokraj grma i počeo se samozadovoljavati. Opisuje ga kao odebljeg, proćelavog muškarca. Dodaje ga je uvijek viđala u crnoj jakni ili trenirki s kapuljačom. Misli da je visok oko 170 cm.



"Vjerujemo da najprije odšeće do zaštitara na porti i provjeri je li on tamo ili ne. Zaštitari rade krugove oko doma s vremena na vrijeme", kažu nam studentice.



Jedna od studentica nam je ispričala kako ju je pratio prema stražnjem ulazu u treći paviljon. I ona kaže da je imao crnu jaknu s kapuljačom.



"Pokušao je ući"



"Vraćala sam se s posla s prijateljicom, pričale smo u blizini stražnjeg ulaza u paviljon, zatim se rastale i svaka krenula u svoj. Kad sam krenula prema ulazu, primijetila sam muškarca koji se skriva iza stabla, tako je djelovalo. Kako sam se ja udaljila, on je krenuo također prema ulazu, no kako se ja okrenem prema njemu, tako on stane. Nakon nekoliko takvih okretaja i njegovog zaustavljanja kad shvati da ga gledam, uplašila sam se jer mi to nije normalno ponašanje i požurila sam prema vratima. Uletjela sam u dom, potrčala sam odmah stepenicama gore i vidjela kroz staklo kako je pokušao ući, uhvativši kvaku. No kako ne može bez ključa, okrenuo se i otišao. Imao je na sebi crnu jaknu s kapuljačom. Ne mogu 100 % tvrditi da se radi o istoj osobi (na koju su se požalile druge studentice) jer je bilo kasno i mračno", kaže nam ona.



"Problem je izuzetno loše osvjetljenje oko doma, što pogoduje ovakvim situacijama i manijacima. Nisam li u pravu kad kažem da mislim kad bi osvjetljenje bilo puno bolje, ne bi se usudio samo tako doći i raditi takve odvratne stvari, jer postoji velika mogućnost da ga netko vidi? Nadalje, u domu je jedan zaštitar, koji se nalazi u kućici na ulazu u naselje sa strane Zagrebačke avenije. Dok on dođe do drugog kraja domskog naselja, muškarac redovito pobjegne", otkriva nam studentica.



"Strah me je i sve djevojke koje poznajem je strah, što je žalosno jer bi studentski dom trebao biti siguran na neki način. Već dva tjedna spavam kod sestre u kući jer se bojim vraćati u dom kada padne mrak. Sve u svemu, strašno i pomalo nevjerojatno da se takvoj osobi ne može stati na kraj toliko vremena", rekla je preplašena studentica u razgovoru za Index.



Isti opis



Osim ovih svjedočanstava, na društvenim mrežama su se požalile i druge studentice.



"Ja i cimerica smo ga vidjele iza teretane kako stoji okrenut prema prozorima prvog paviljona, stajao je uz zid u poziciji koja se baš ne bi mogla opisati izvršavanjem nužde... Isti opis, crna hoodieca, niži rast...", piše jedna.



"Užas! Sad mi je lakše kad vidim da nemam halucinacije. Spuštajte rolete, lik stoji i bulji u sobe", javlja druga.



Mračan dom





Uz svjedočanstva o viđenju nepoznatog muškarca, ustrašeni studenti se redovito žale na slabo osvijetljen prostor oko doma.Studentice s kojima smo razgovarali navode da su muškarca primjećivale oko 22:30 u noći. Otišli smo do Šare u 22:30 i obišli cijeli dom. Bile su u pravu, dom je navečer praktički u mraku. Osim službenog ulaza, moguće je ući na još četiri različite strane. Između paviljona granaju se mračni puteljci često obasjani jednom ili nijednom uličnom svjetiljkom. Kroz prozore u prizemlju se lako vidi što rade svi studenti koji žive u tim sobama. Prostor je prevelik za jednog zaštitara u smjeni. Fizički ne stigne imati cijeli prostor doma pod kontrolom.Poslali smo upite upravi doma Dr. Ante Starčević. Upitali smo ih koliko puta su, u posljednja dva mjeseca, zaprimili prijave zbog seksualnog uznemiravanja i bludnih radnji koje je počinio sumnjivi muškarac u krugu doma. Zanimalo nas je i što su poduzeli u vezi s ti prijavama te je li obaviještena policija. Upitali smo ih koliko zaštitara ima studentski dom Dr. Ante Starčević.Poslali su nam listu prijava:"U večernjim satima 31.1.2018. u 19,15 sati telefonskim pozivom prijava; nepoznati muškarac hoda oko paviljona i gleda prema sobama .04.02.2018 u 00,44 sati telefonskim pozivom prijava; nepoznati muškarac se kreće od 1. prema 3. paviljonu18.02.2018. u 00,12 sati telefonskim pozivom prijava; iza trećeg paviljona muškarac gleda preko ramena prema sobama i porti", odgovorili su nam."O ovome događaju obavijestili smo i Predsjednika studentskog odbora.Prijava ovog događaja; da se nepoznati muškarac pojavljuje u krugu naselja prijavljena je policiji.Od policije su zatražene učestale ophodnje kroz naselje i dan je nalog portirima da češće obilaze krug naselja.U 1. i 2 smjeni rade po jedan portir-zaštitar, a u noćnoj smjeni povećan je broj zaštitara; rade dva", pisalo je u odgovoru studentskog doma Dr. Ante Starčević.U noći kad smo posjetili Šaru, na porti je bio samo jedan zaštitar.