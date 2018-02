Neredi na ulicama Philadelphije nakon Super Bowla

Screenshot: Facebook

NAKON pobjede Philadelphia Eaglesa u 52. izdanju Super Bowla, u Philadelphiji je došlo do uličnih nereda u kojima je ozlijeđeno nekoliko osoba.

Tijekom proslave prvog naslova prvaka u povijesti slavlje se otelo kontroli, ljudi su bacali razne predmete po ulicama i penjali se po stupovima i automobilima, a na terenu nije bilo dovoljno policajaca koji bi spriječili nerede.

What would’ve happened if they lost? pic.twitter.com/iJCJVKDn6L

Počinjena je poprilična materijalna šteta, a stradala je i nadstrešnica ispred hotela Ritz Cartlon, koja se urušila pod težinom ljudi. Procjenjuje se da je na ulice Philadelphije izašlo oko 100.000 ljudi, piše ABC.

They just flipped somebody car over 😂😂😂🤔 pic.twitter.com/2r4CaE977H