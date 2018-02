Neslužbeno: Ramljak ponudio ostavku

Foto: Robert Anic/PIXSELL



VLADIN povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, danas poslijepodne vladi je ponudio svoju ostavku, neslužbeno doznaje Index.

U vladi su, naime, cijelu večer trajali razgovori između premijera Plenkovića i predstavnika vjerovnika Agrokora te Ramljaka. Plenković zbog sastanka nije otišao u Varaždin gdje se održava proslava 28. obljetnice osnivanja tamošnjeg ogranka HDZ-a.

Prema neslužbenim informacijama, održano je vijećanje o Ramljakovoj ostavci. Usprotivili su joj se predstavnici vjerovnika. Ipak, formalna odluka o ostavci, prema neslužbenim informacijama, očekuje se sutra.

Ramljak je oko 21:25 sati prvi napustio zgradu vlade, i to na stražnji izlaz.

Nedugo nakon njega zgradu vlade je napustio i premijer Plenković, a onda i Martina Dalić koja se jedina obratila novinarima. Sve ćete doznati sutra", kazala je Dalić.

Jandroković potvrdio sastanak u vladi



Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković potvrdio je da je u vladi "u uskom krugu ljudi" održan sastanak o Agrokoru. O sadržaju nije htio govoriti.

"Sve ćete znati na vrijeme. Znadete koliko nam je Agrokor važan. Nikad nisam, pa ni sada neću odavati o čemu smo razgovarali na takvoj vrsti sastanka. Predsjednik vlade donijet će odluku čim odluči da je pravi moment", rekao je.



Istovremeno radio i za Agrokor i za bivšu firmu



Podsjetimo, Index je prije par dana objavio dokument koji jasno pokazuje da je Ante Ramljak istovremeno bio vladin povjerenik i zaposlenik Texo Managementa, i to u prvih i ključnih dvadeset dana kada je ta mala konzultantska tvrtka ugovorila posao od najmanje 12 milijuna kuna godišnje.

Njegova važnost upravo je u tome što dokazuje da ne samo da je u Agrokoru osiguran posao njegovoj bivšoj firmi, nego firmi u kojoj je tada bio još zaposlen.



Iz kartice mirovinskog osiguranja, dokumenta koju Index ima u posjedu, vidljivo je da je bio zaposlenik Texo Managementa od 1. svibnja 2014., te da je to prestao biti tek 30. travnja 2017. godine - dakle, čak dvadeset dana nakon što je preuzeo Agrokor.



To znači da je istovremeno bio i povjerenik i zaposlenik tvrtke Texo Management koja je na poslovima restrukturiranja Agrokora ugovorila godišnji prihod od najmanje 12 milijuna, ne računajući dodatnu naknadu za uspjeh. Formalno ju je angažirao Alix Partner 25. travnja, Ramljakovi savjetnici, kao podizvođače.

Iz Agrokora pak poručuju da "datum formalne odjave, koja je uslijedila 20 dana po prestanku radnog odnosa raskidom ugovora o radu, ne mijenja činjenicu da je Ante Ramljak radni odnos u Texo managementu raskinuo kada je imenovan za izvanrednog povjerenika".

Dalićku i Ramljaka rešetali gotovo pet sati



Prošlog četvrtka Ramljak i ministrica Martina Dalić pet su sati odgovarali pred saborskim Odborom za gospodarstvo, gdje su ih zastupnici rešetali pitanjima o restrukturiranju i nagodbi Agrokora te naknadama koje su primali Ramljakovi savjetnici.

Ramljak je tada prvi put spomenuo mogućnost ostavke, kazavši da je "spreman snositi posljedice i preuzeti krivnju".

Tri glavna razloga zašto Ramljak mora otići

Da je Ramljakova pozicija neodrživa, poznato je već tjednima, i to iz tri glavna razloga:

1. Ramljak je osigurao bivšoj firmi najmanje 12 milijuna kuna godišnje

Sumnja na izvlačenje novca iz Agrokora preko bivše tvrtke vladinog povjerenika pokušala se sve do Odbora zamagliti time što je Texo formalno podizvođač ili savjetnik savjetnika AlixPartnersa. Američkog konzultanta koji ih je tamo zatekao dok su volontirali. Na Odboru je Ramljak odustao od takve obrane. Promijenio je taktiku i kazao da je pogriješio što ih je angažirao. Preuzeo je odgovornost, ali pokušava umanjiti krimen i svesti sve na osobni propust u žurbi. Ovdje zato treba naglasiti: da nije bilo Ante Ramljaka, Texo ne bi dobio 12 milijuna kuna godišnje.

2. Ramljak i dalje krije točan iznos zarade Texa

Stvarni iznos Texovih prihoda za konzultantske usluge je zapravo još i veći, iako jučer nismo dobili odgovor koliko. Naime, AlixPartnersu pripada naknada za uspjeh od oko 60 milijuna kuna, a nismo doznali što je definirano kao uvjet uspjeha, niti koliko od tog iznosa pripada Texu i drugim konzultantima. Ono što je sigurno – ciljeve je pisao Ramljak i Texo sigurno dobiva naknadu. Da je kojim slučajem ostao bez naknade, odgovor na Grmojino pitanje bio bi drugačiji od: "Ne znam. Neki postotak." Zato ne treba vjerovati u Ramljakovu ispriku, da je iskrena, priznao bi barem brojke.

3. Ramljakova bivša firma nije bila bivša

Index je svojevremeno pitao Agrokor do kada je Ramljak točno radio u Texu, odgovorili su nam da je prestao biti zaposlenik kada je postao povjerenik. Nisu nam dali točan datum, ali su barem pokušali raspršiti sumnje da je angažirao svog vlastitog poslodavca. Ramljak je pak kazao kako ne zna točno do kada je bio zaposlenik Texa i potom napao Marasa kako se ni on ne sjeća kada su se njih dvojica upoznali. Index je naknadno doznao da je Ramljak u isto vrijeme radio i za Agrokor i za svoju bivšu firmu.