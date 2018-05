Netanyahu: Stostruko ćemo uzvratiti onima koji nas napadnu

Foto: Hina/EPA



IZRAELSKI premijer Benjamin Netanyahu izjavio je danas da je Iran prešao "crvenu crtu" raketirajući iz Sirije dio Golanske visoravni koju je Izrael okupirao, na što je potonji odgovorio.



"Naša reakcija bila je izazvana. Tsahal (izraelska vojska) je izveo napad velikih razmjera na iranske ciljeve u Siriji", rekao je Netanyahu u videosnimci na Twitteru istaknuvši da "nijedna" raketa nije pala u Izrael.



"Sudjelujemo u dugotrajnoj bitci. Naš cilj je jasan - nećemo dopustiti da se Iran vojno učvrsti u Siriji", opetovao je premijer kojemu je ovo bila prva javna reakcija nakon više desetaka zračnih udara koje je Izrael u zoru izveo u Siriji.

"Uzvratit ćemo stostruko"



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Stostruko ćemo uzvratiti onima koji nas napadnu. Djelovat ćemo protiv onih koji nas kane napasti i prije nego to učine. To smo učinili i ubuduće ćemo činiti", upozorio je Netanyahu.Izrael je u noći na četvrtak izveo desetke smrtonosnih zračnih udara na ciljeve u Siriji za koje tvrdi da su iranski, rekavši da su oni odgovor na iransko raketiranje dijela Golana pod njegovom kontrolom.Dokaže li se da je Iran odgovoran za raketiranje Golana iz Sirije, bit će to prvi izravni napad Irana na izraelske položaje u daljinskom ratu koji dvije zemlje vode već desetljećima. Izraelski odgovor na sirijskom tlu bio je pak iznimne jakosti kakva se rijetko viđala od početka građanskog rata 2011. godine.