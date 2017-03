New York Times: SAD nije u stanju zaustaviti sjevernokorejski nuklearni program

Foto: Hina

SJEDINJENE Države su u 2014. bile pojačale svoju kampanju informatičkih napada radi sabotiranja raketnog programa Sjeverne Koreje, piše The New York Times (NYT).



Predsjednik Barack Obama je prije odlaska iz Bijele kuće 20. siječnja upozorio nasljednika Donalda Trumpa da će sjevernokorejska prijetnja vjerojatno biti pitanje koje će najprije morati rješavati, dodaje NYT.



No stručnjaci su podijeljeni o uspješnosti tih informatičkih napada. Premda su neuspješna lansiranja u prvim mjesecima upućivala na uspješnost tih američkih operacija, nekoliko sjevernokorejskih uspjeha zadnjih mjeseci navode na sumnju.



Po ocjeni nekih stručnjaka, neuspjesi koji su se zaredali uglavnom su bili skopčani s proizvodnim problemima i s nestručnošću Sjevernokorejaca koji su poslije ispravili svoje pogrješke. Pyongyang je u osam zadnjih mjeseci uspješno ispalio tri rakete srednjeg dometa, istaknuli su.



SAD nije kadar zaustaviti Sjevernu Koreju



Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un izjavio je u siječnju da je njegova zemlja u "zadnjoj fazi priprema" za prvo ispitivanje interkontinentalne rakete koja može nositi nuklearno oružje kojim može gađati Sjedinjene Države."Možda nije blef", rekli su za NYT neimenovani stručnjaci.Pozivajući se na čelnike Obamine i Trumpove administracije i na zaključke javnih izvješća, dnevnik zaključuje da SAD u ovom času nije kadar zaustaviti sjevernokorejski nuklearni i raketni program.Pyongyang je sredinom veljače izveo prvi raketni pokus nakon stupanja republikanskog predsjednika na dužnost. Potonji je odmah najavio "snažan" odgovor Sjevernoj Koreji koja je, rekao je, "velik, velik problem".UN-ove rezolucije zabranjuju Pyongyangu bilo kakav nuklearni i balistički program. Nakon prvog sjevernokorejskog nuklearnog pokusa 2006., režimu su šest puta uvođene sankcije, ali ga one nisu nagnale da odustane od svojih vojnih planova.