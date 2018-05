Nije bitno što su Plenković i Dalić jučer rekli, nego ono što nisu

Foto: FaH



IAKO je jučerašnje obraćanje Andreja Plenkovića i Martine Dalić trajalo dulje od 15 minuta, od svega što su rekli zapravo je zanimljivije ono što premijer i sada već bivša potpredsjednica vlade - nisu rekli.



>> Nakon Indexove objave Plenković prihvatio ostavku Dalić, ona traži istragu o mailovima



Većina od tih 15 minuta otišla je na Plenkovićev umrtvljujući monolog koji se sastojao od hvaljenja vlade, sebe i Martine Dalić, svoje desne ruke koja je tom prilikom podnijela ostavku.



Umjesto objašnjenja - floskule i besramno hvaljenje Martine Dalić



Naslušali smo se tako bezbroj floskula o "spašavanju radnih mjesta", "sprečavanju cunamija u gospodarstvu", a Plenković je Dalićku predstavio kao spasiteljicu hrvatskog gospodarstva. Netko tko je neupućen u situaciju oko Afere Hotmail, a tko je samo gledao izjave Plenkovića i Dalić, od premijera nije mogao saznati zbog čega njegova desna ruka zapravo daje ostavku.







Nakon što je Plenković dugo uvjeravao novinare i javnost da je vlada zapravo napravila odličan posao u Agrokoru, u jednom se trenutku dotakao i same Afere Hotmail i to na prilično nevjerojatan način - jednom rečenicom u kojoj je aferu tešku desetke, ako ne i stotine milijuna kuna, prozvao “malom sjenom”.



"Žao mi je što su tom procesu nije bilo malo više vremena, malo više postupnosti, malo više transparentnosti pa da smo izbjegli ove, kada gledate cjelinu, doista male sjene koje nam sada bacaju mrlju na inače izrazito uspješan proces sprečavanja i prelijevanja krize u Agrokoru na druge gospodarske subjekta i naš financijski sustav", sasvim ozbiljno je ustvrdio Plenković.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



Obraćanje Martine Dalić bilo je još bizarnije. Iako je podnijela ostavku zbog najveće afere aktualne vlade, Martina Dalić ne samo da se nije ispričala (što bi spadalo u nekakvu elementarnu političku pristojnost), nego je mrtva-hladna ustvrdila kako nije učinila ništa krivo, nemoralno ili nezakonito. Ne treba ni napominjati da se za najveći skandal ove vlade nije ispričao ni premijer Plenković.







Bahatosti Martine Dalić tu nije bio kraj. Umjesto isprike i posipanja pepelom po glavi, Dalić se naglas zapitala - tko je objavio mailove i hoće li odgovarati zbog toga? Odgovor na prvo pitanje je trivijalan - mailove je objavio Index jer je to bilo u interesu javnosti, a hoće li itko odgovarati zbog toga je pitanje koje bi bilo smiješno da nije tragično, a naročito u svjetlu činjenice da odgovornost traži visokopozicionirana dužnosnica vlade uhvaćena u milijunskoj aferi.



Zašto je onda, pobogu, podnijela ostavku? Je li moguće da jedna od najmoćnijih osoba najjače hrvatske stranke, premijerova desna ruka, podnosi ostavku zbog pritiska koalicijskih partnera koji su HDZ-u zažmirili na baš sve afere dosad, pa bi tako i na Aferu Hotmail? Upravo takav dojam pokušala je ostaviti Martina Dalić.



Afera teška desetke milijuna kuna za Plenkovića je “mala sjena”



Zapravo je fascinantno da se ni Dalić ni Plenković nisu osvrnuli na činjenicu koje je svjesna velika većina hrvatske javnosti - da je Indexovom objavom mailova grupe Borg nedvojbeno dokazano da je Martina Dalić s malom skupinom svojih prijatelja i poznanika dogovarala pisanje zakona na čijoj će primjeni ista ta skupina zaraditi nevjerojatan novac.



Doznali smo tako jučer da je za predsjednika vlade potencijalna korupcijska afera teška desetke odnosno stotine milijuna kuna - mala sjena. Ako je Afera Hotmail zaista takva sitnica, zašto je onda njegova desna ruka podnijela ostavku?



Odgovor je, naravno, savršeno jasan. Martina Dalić podnijela je ostavku nekoliko sati nakon što je Index objavio mailove koje je primio Plenkovićev ured i to na dan kad je vlada usvojila Lex Agrokor i poslala ga u hitnu proceduru u sabor. Dalić je, slikovito rečeno, stavila glavu na panj da to ne mora napraviti Plenković koji je objavom tih mailova došao u fokus javnosti.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.