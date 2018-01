Nina iz okolice Bjelovara otišla u Austriju: Za ovu plaću bi u Hrvatskoj radila tri mjeseca

Foto: 123rf



MEĐU sezonskim radnicima koji su ovih dana preselili u austrijske skijaške centre je i Nina Cindrić iz okolice Bjelovara.



Naime, tijekom skijaške sezone u Austriji se javlja potreba za oko 30 tisuća sezonskih radnika, prvenstveno za poslove u ugostiteljstvu. Traže se kuhari, konobari, spremačice i ostali hotelski radnici.



Kako javlja portal Bjelovarac, samo s područja Bjerlovarsko-bilogorske županije ove je zime u Austriji otišlo stotinjak ljudi, mahom onih koji su još ranije u toj zemlji pronašli sezonske poslove kojima se godinama vraćaju.





No, ima i onih koji su po prvi put otišli sezonski raditi u Austriju, a među njima je i Nina Cindrić iz okolice Bjelovara, koja u toj zemlji radi od 21. prosinca i ostat će sve do kraja sezone - 1. svibnja 2018."Radim na radnom mjestu servirke i zaista ne mogu sakriti oduševljenje poslom i uvjetima, pa je već sada sigurno da ću i iduću zimu provesti na istom mjestu. Posao sam dobila putem austrijske burze rada, iako sam se nakon pregledavanja oglasa izravno javila poslodavcima s kojima je sve riješeno, od redovite plaće svakog petog u mjesecu, zdravstvenog osiguranja, do radnog vremena koje traje osam sati i ni minutu više od toga. Zbog toga se s popriličnom nelagodom prisjećam sezone u jednom našem jadranskom hotelu gdje sam često radila i po 13 sati", ispričala je Nina Cindrić portalu Bjelovarac.hr.Cindrić nije htjela reći koliko točno zarađuje u Austriji, ali je izuzetno zadovoljna primanjima."Iznos ostaje tajna, ali za novac koji ću zaraditi za boravka u Austriji, u Hrvatskoj bi trebala raditi devet mjeseci ili čak godinu dana. Još preciznije, ovdašnju mjesečnu plaću u nas bi zaradila za tri mjeseca", rekla je Cindrić.