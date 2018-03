Ništa od građanskog odgoja za zagrebačku djecu, Bandić ga je odbio

Foto: Hina



OD ove školske godine, učenici u 22 od 24 osnovne škole u Rijeci mogu pohađati građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost. Za tim riječkim primjerom poveli su se grad Sisak, Primorsko-goranska te Istarska županija koje GOO kao izvannastavnu aktivnost namjeravaju uvesti od sljedeće školske godine, piše portal srednja.hr.



Inicijativa za uvođenjem izvannastavnog GOO-a na temelju riječkog primjera pojavila se i u Zagrebu. Naime, početkom ožujka, Klub zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez podnio je Gradskoj skupštini Grada Zagreba Prijedlog zaključka prema kojemu bi se Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavna aktivnost uveo u sve osnovne škole kojima je osnivač Grad Zagreb.

Predlagatelji su predložili uvođenje najkasnije do početka školske godine 2019./2020., uz sklapanje sporazuma o suradnji s Gradom Rijekom na provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti.

Bandić dao odbijenicu



No sredinom ožujka gradonačelnik Zagreba Milan Bandić nije podržao donošenje predloženog zaključka. Osim Bandića, prijedlog nisu prihvatili ni Gradski ured za obrazovanje, kao i skupštinski Odbor za obrazovanje i sport, Odbor za mladež, Gradska koordinacija za ljudska prava te Odbor za Statut, Poslovnik i propise.



Iz Gradskog ureda za obrazovanje svoju odbijenicu temelje na činjenici da nastavni plan i program za osnovnu školu donosi plan nastavnog rada po predmetima i po razredima, kao i plan izvannastavnih aktivnosti. Ističu kako nastavni plan i program ''nije moguće proizvoljno mijenjati, nadopunjavati ili u njega intervenirati bez suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja''. Osim toga, ističu da se GOO već provodi u svim osnovnim školama u Zagrebu kao međupredmetna tema kroz Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo.



Učenici ne prepoznaju provođenje GOO-a



No u svojoj odbijenici koju temelji isključivo na Nastavnom planu i programu, Gradski ured za obrazovanje se niti u jednom dijelu ne poziva na krovni Zakon o odgoju i obrazovanju i osnovnoj i srednjoj školi, koji pak definira školski kurikulum.

Kurikulum, koji se donosi na temelju nastavnog plana i programa, utvrđuje i izvannastavne aktivnosti. Grad Rijeka je, kao osnivač osnovnih škola, predložila svojim školama uvođenje GOO-a izvannastavne aktivnosti, što su od ove školske godine prihvatile 22 od 24 riječke osnovne škole. U Zagrebu to ipak neće biti slučaj.



Osim toga, niti opravdanje da se GOO u zagrebačkim školama već provodi međupredmetno nema prečvrste temelje. Naime, prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja, GONG-a i GOOD inicijative iz 2015. godine o političkoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj, tek je 38,4 posto sudionika istraživanja navelo da pohađa građanski odgoj i obrazovanje.



Važno je istaknuti da su ovi programi službeno uvedeni kao obvezne međupredmetne teme, stoga ne začuđuje da su učenici u najvećem postotku u njih uključeni. Međutim, iznenađuje činjenica da se svi ispitani učenici ne izjašnjavaju da su uključeni u ove obvezne programe, što upućuje na to da dio učenika nije prepoznao njihovo uvođenje, stoji u istraživanju.



Prijedlog osnivača škole o izvannastavnom GOO-u škole bi mogle prihvatiti ili odbaciti



S obzirom na to da izvannastavne aktivnosti nisu obavezne, ništa ne priječi osnivače škola, u ovom slučaju Grad Zagreb, da školama predloži uvođenje izvannastavnog programa GOO-a. Školski odbori (u kojima sjede i predstavnici osnivača) to mogu prihvatiti ili odbiti. Ako pak određena škola prihvati izvođenje izvannastavnog programa GOO-a, on se nudi učenicima tek kao opcija, za koju roditelji moraju dati svoju suglasnost.