Ništa od pojeftinjenja, autoškole će biti još skuplje

S POČETKOM 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, kojim je između ostalog ukinuta propisana minimalna cijena ospobljavanja kandidata za vozače u autoškolama, zbog čega se proteklih mjeseci govorilo o pojeftinjenju vozačkih ispita.



Do toga, ipak, neće doći. Naprotiv, očekuje se dodatno poskupljenje polaganja vozačkih ispita u autoškolama.



Za polaganje vozačkog ispita B kategorije trebalo je do sada imati i oko tisuću eura. Samo za osposobljavanje u autoškoli platit ćete 5695 kuna, a uz ostale troškove i ispite, ako položite iz prve, taj se iznos penje do oko 7500 kuna.



Vlasnici autoškola diljem Hrvatske, usprkos činjenici da im vlada više ne određuje minimalne cijene, kažu da cijene ne planiraju spuštati.



Ništa od nižih cijena



Cijenu obuke od 5990 kuna neće spuštati Mato Stojanović, vlasnik Autoškole Poligon iz Županje, koji ima podružnicu i u Iloku.



"Autoškole danas rade na granici rentabilnosti. Ispod te cijene koju imamo ne može se raditi. Možemo ju jedino povisiti. Ako cijene i budu padale, u tom će trenutku biti problema s mladim vozačima koje će obučavati nekvalitetni instruktori kojima će se morati smanjiti plaće", upozorava Stojanović za Glas Slavonije.





Nikola Pavić, vlasnik Autoškole Zeleni Val iz Valpova, također ne namjerava spustiti cijenu od 5706 kuna."Trenutno još ništa nismo poduzeli, no realno je očekivati da će cijene ići gore", kaže.

"Svaki mjesec molimo Boga da uspijemo izgurati"



Sve autoškole u Požegi na zajedničkom su sastanku odlučile da cijene za gotovinsko plaćanje neće povećati, dok će cijena ako se plaća na rate ići gore za 10 posto.



Autoškola Tratinčica iz Osijeka već je povisila cijenu obuke za nekoliko stotina kuna - s dosadašnjih 5750 kuna na 6510 kuna, a za plaćanje od 7 do 12 rata kandidati će platiti 6850 kuna. Zbog čega su se odlučili na poskupljenje, objasnila je vlasnica autoškole, Jasminka Beck.



"Autoškola, istina, nije jeftina, ali problem je u tome što su u Hrvatskoj male plaće te proizlazi da smo mi skupi, dok smo, uspoređujući se s cijenama u Europi, jeftini. Mi u autoškolama se ne žalimo, šutimo i zbog toga ljudi misle da nam je dobro, a zapravo, iako imamo posla, teško nam je. Plaćamo leasinge za automobile, kredit za poslovni prostor, održavanje automobila, naši auti se kvare brže i češće od drugih vozila, tu je gorivo, ali i “sitnice” kao što je radijska frekvencija od nekoliko stotina kuna mjesečno i, naravno, plaće zaposlenika. Svaki mjesec molimo Boga da uspijemo izgurati", objašnjava Beck.



Kako se kreću cijene autoškola?



Više će novca kao i mnogim hrvatskim autoškolama, morati izdvojiti i kandidati Autoškole Instruktor iz Splita - umjesto 5820 kuna, sada će platiti 6620 kuna. Darije Vrankić, vlasnik Autoškole Rally iz Dubrovnika, kaže kako trenutno ne razmišlja o poskupljenju, ali ni pojeftinjenju, a za vozačku dozvolu njegovi će novi kandidati u 2018. godini platiti jednako kao i oni lanjski, točnije, 6412,50 kuna.



Cijene, bar za sada, povisiti ni spuštati neće ni Autoškola Kolnik iz Otoka kraj Vinkovaca (5695 kuna), Autoškola Zadar koja ima podružnice u Biogradu, Benkovcu i na otoku Pagu (6480 kuna), Autoškola Car iz Rijeke (5724,88 kuna), Autoškola As iz Zagreba (5695 kuna)...