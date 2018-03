Nitko ozbiljan ne želi doktorat Sveučilišta u Zagrebu: "Nudimo plaće od 14.000 kuna, izvrsni studenti odbijaju"

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

KAKVA je reputacija Sveučilišta u Zagrebu, najbolje svjedoči činjenica da ga budući doktori znanosti ne žele u svom životopisu.



Sve manje ljudi želi doktorat sa zagrebačkog Sveučilišta, jasno je to iz prepiske na Facebook profilu Tome Antičića, bivšeg ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, a sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.



Nitko ne želi doktorat Sveučilišta u Zagrebu



Ispod objave u kojoj je Antičić podijelio svoj intervju Hini, objavljen na Indexu, povela se rasprava o problemima u znanosti te se između ostalih javio i osnivač Genosa Gordan Lauc. On je napisao da sve teže pronalaze doktorande kojima se nudi plaća 14 tisuća kuna, ali nitko ne želi imati doktorat Sveučilišta u Zagrebu.



"Mi kroz H2020 projekte redovito otvaramo mjesta za strane doktorande s plaćom od 14,000 kn. I jako teško privučemo izvrsne studente, jer oni u životopisu ne žele doktorat Sveučilišta u Zagrebu. U jednom projektu smo ponudili doktorat u Leidenu, i onda nije bilo problema s kandidatima. Dakle dok nam sveučilište (ili neki institut) nemaju priznatu međunarodnu reputaciju, teško ćemo privući kvalitetne mlade stane znanstvenike", napisao je Lauc.



Inače, Genos je jedna od samo nekoliko privatnih znanstvenih institucija u Hrvatskoj, a svojim dosadašnjim radom etablirao se kao jedna od najuspješnijih malih znanstvenih institucija ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi.Ugledni časopis The Scientist 2013. Genos je proglasio najboljim mjestom za rad na svijetu, a o izvrsnosti Genosa najbolje svjedoči podatak da je dosad dobio šest projekata iz sedmog okvirnog programa EU-a, pet projekata iz programa Obzor 2020 te dva velika projekta iz strukturnih fondova, ukupno u vrijednosti većoj od 70 milijuna kuna.





Moraju uzeti bilo koga tko se javi



Slična iskustva ima i Vlatka Zlodoš s Biološkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.



"Da, nažalost, ja sam sada na takav projekt prisiljena zaposliti kandidatkinju koja nije znala odgovoriti na pitanje koje inače postavljam studentima 2. godine dodiplomskog studija Biologije kada ništa ne znaju i kada ih pitam za prolaz.... Ona na razgovoru za to mjesto doktoranda (s plaćom od oko 2000 Eur) "nije prošla", no ja ju ipak zapošljavam jer nemam izbora. Brazilac iz San Paola, s izvrsnim CVijem, koji je na interviewu ostavio fantastičan dojam, koji je radio do sada tehnike koje upravo trebam i radim u labu (uključujući CRISPR/Cas9), odustao je nakon dva dana premišljanja, najvjerojatnije jer ne želi diplomu doktorata Sveučilišta u Zagrebu. Da je to razlog njegovom odustajanju indicira mi njegov upit hoće li on raditi doktorat samo na Sveučilištu u ZG ili ću ga poslati godinu dana k nekom od partnera s projekta, jer kod njih najčešće funkcioniraju "sandwich doctorate" programi. Eto, užasno žalosno, frustrirajuće...", napisala je Vlatka Zlodoš.