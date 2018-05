Nizozemski ekstremist Wilders želi održati natjecanje u karikaturama o proroku Muhamedu

Foto: Getty images, Twitter

GEERT WILDERS, vođa radikalno desne i euroskeptične nizozemske Stranke za slobodu (PVV) najavio je da će u nizozemskom parlamentu organizirati natjecanje u crtanju karikatura o proroku Muhamedu.



Kaže da se tako želi "boriti protiv ugrožavanja slobode mišljenja, pogotovo protiv islama".



"Sa svjetski poznatim karikaturistom Boschom Fawstinom ove godine ću u parlamentu održati natjecanje iz karikatura na temu Muhameda", napisao je Wilders na Twitteru.

Freedom of speech is under attack, especially for islam critics. We may never accept that.

That’s why I will organize a Mohammed-cartoon contest later this year in the Dutch Parliament with the world famous cartoonist and ex-Muslim Bosch Fawstin!#freedomofspeech pic.twitter.com/0EFVTClPrJ