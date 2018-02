Njemačka odgodila odluku o zabrani dizelaša

Foto: FAH

NJEMAČKI sud odgodio je presudu o tome smiju li gradovi zabraniti dizelske automobile koji jako zagađuju okoliš, odluku koja bi mogla umanjiti vrijednost oko 15 milijuna takvih vozila u Europi i prisiliti automobilsku industriju na skupe preinake.



Sudac Andreas Korbmacher objavio je kako će najviši njemački upravni sud 27. veljače objaviti odluku o žalbi njemačkih saveznih država na zabrane lokalnih sudova u Stuttgartu i Duesseldorfu zbog zagađenosti zraka.



Svijet polako okreće leđa automobilima s dizelskim motorima otkad je Volkswagen 2015. priznao da je varao na američkim testiranjima ispušnih plinova na kojima su mjerni uređaji pokazivali kako motori ispuštaju dozvoljene količine štetnih ugljikovih oksida i drugih čestica.



Iako i druge države razmišljaju o uvođenju restrikcija dizelaša, zabrana takvih vozila u Njemačkoj, domovini modernog automobila, zadala bi veliki udarac njemačkoj automobilskoj industriji.



“Dizel bi mogao dobiti svoj posljednji smrtonosni poljubac (tom presudom)", napisali su u pismu svojim klijentima analitičari tvrtke Evercore ISI koja pruža savjetničke usluge investitorima.





Njemačka je dugo promovirala dizelaše kao vozila koja pomažu u borbi protiv emisije stakleničkih plinova i postizanju zacrtanih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena, no skandal oko Volkswagena preusmjerio je fokus na ulaganje u električne automobile, kao i u razvijanje 'čišćih' dizelaša.Savezni upravni sud u Leipzigu odlučit će jesu li legalne zabrane koje su donijeli lokalni sudovi nakon što je neprofitna udruga za zaštitu okoliša i potrošača DUH tužila gradske vlasti.Tijekom saslušanja u četvrtak u Leipzigu pravnici su raspravljali hoće li vlada morati uvesti novi način označavanja automobila kako bi vlastima omogućila provođenje zabrana.Vlada kancelarke Angele Merkel, koja je napadana zbog povezanosti s automobilskom industrijom, lobirala je protiv zabrana u strahu da bi one mogle razljutiti milijune vozača i poremetiti gradski promet.U isto vrijeme vlasti u Parizu, Madridu, Mexico Cityju i Ateni najavljuju kako će zabraniti dizelaše u središtima grada do 2025., dok Kopenhagen to planira učiniti već iduće godine.