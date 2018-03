Njonjo diže moral u stranci: "Da je HDZ-ovac biti lako, HDZ-ovac bi bio svatko"

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

HDZ i njegovo vodstvo s Plenkovićem na čelu danima je pod velikim pritiskom dijela članova zbog najave ratifikacije Istanbulske konvencije.

Uz Plenkovića na objašnjavanje Istanbulske konvencije po HDZ-ovim županijskim organizacija najčešće hodočasti predsjednik sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, također poznat kao Njonjo.

Tako je bilo i jučer na proslavi 28. obljetnice HDZ-a u Međimurju.

Svečanost je održana u Centru za kulturu Rudar u Murskom Središću, a Njonjo je u prilično dramatičnom trenutku u HDZ-u, kada se dio članstva zbog Istanbulske konvencije okreće protiv Plenkovića, pokušao podići moral HDZ-ovcima.

"Da je hadezeovac biti lako, hadezeovac bi bio svatko. To je tako, no mi kao i vi u Murskom Središću i Međimurskoj županiji možete biti ponosni na sve što je HDZ ostvario. Nije lako ni voditi vladu u kojoj imamo puno koalicijskih partnera, ali sada smo sigurni kako imamo stabilnost vlade.

Pokušali smo s Mostom, no uvidjeli smo kako se s njima ne može graditi, jer oni razgrađuju, pak smo se sporazumjeli s više stranaka, što traži stalan i naporan rad", pojadao se Njonjo.

"Hrvatska nije kao pred 10-ak godina, a nije ni Europa niti svijet, a time je naša odgovornost sve veća", podvukao je Jandroković i prenio pozdrave predsjednika stranke i vlade Andreja Plenkovića, a prenosi emedimurje.