Njonjo: Nema potrebe za velikom koalicijom s SDP-om

PREDSJEDNIK Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je u Okučanima, upitan za mogućnost velike koalicije HDZ-a i SDP-a, odgovorio kako je HDZ vladajuća stranka u zemlji i ima većinu sa 77 saborskih zastupnika, te smatra kako nema nikakvog razloga za stvaranje ozračja mogućih prijevremenih izbora.



"Nema potrebe za velikom koalicijom. Imamo naše koalicijske partnere s kojima želimo dovršiti ovaj mandat čineći nužno da bi naše gospodarstvo išlo naprijed, što bolje iskoristili članstvo u EU, zaustavili iseljavanje te da bi se počeli vraćati ljudi u Hrvatsku", naglasio je Jandroković u prigodi obilježavanja 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak u Okučanima gdje je cijeli državni vrh došao još jednom odati počast poginulim hrvatskim vojnicima, policajcima i braniteljima te iskazati zahvalnost njihovim obiteljima na svemu što su učinili za Hrvatsku.

Stier neće biti isključen



"Imamo toliko stvari o kojima moramo voditi računa da nam bilo kakva politička prestrojavanja ili politička nestabilnost ne trebaju", istaknuo je Jandroković upitan o velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a.



Smatra kako sada netko želi stvoriti dojam i ozračje da će biti prijevremenih izbora - za što, kaže, nema nikakvog razloga.



Upitan hoće li na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a doći do isključivanja političkog tajnika Davora Ive Stiera, odgovorio je da se to neće dogoditi. "Neće biti nikakvog isključivanja." Dodao je da se sutra održavaju redovita sjednica Predsjedništva te pripreme za Središnji odbor i Izvještajni sabor HDZ-a.Vezano za obilježavanje 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak, Jandroković je rekao kako se radi o jednom od važnijih dana u hrvatskoj novijoj povijesti jer je to bila operaciji koja je slomila kralježnicu velikosrpskom projektu. Istaknuo je kako trebamo biti zahvalni svima koji su dali život za Hrvatsku i njihovim obiteljima.Naveo je i da nove naraštaje treba upoznavati s onim što se tu dogodilo, jer, upozorio je, neki pokušavaju govoriti o povijesti na način koji ne odgovara istini i pokušavaju izjednačiti krivnju. "Stoga Hrvatska mora voditi računa upoznati nove naraštaje što se zaista događalo tijekom Domovinskog rata, tko je bio agresor i tko se branio", rekao je.