Njonjo o HDZ-ovcima koji su okrenuli leđa Plenkoviću: Ne bih to nazvao buntom

PREDSJEDNIK sabora Gordan Jandroković razgovarao je u Dnevniku Nove TV o burnim danima u saboru i današnjem glasanju o Istanbulskoj konvenciji i povjerenju Martini Dalić.



Prokomentirao je i stanje u HDZ-u nakon glasanja o Konvenciji.



Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.



''Gospodine Jandroković, jeste li bili iznenađeni, sad kada su malo hladnije glave, ovakvim buntom unutar HDZ-a i ovakvim brojem zastupnika, koji su protiv jednog zakona?



Ova rasprava se vodila dugi niz dana tako da nisam bio iznenađen...



Brojem?



Da. Otprilike smo procijenili da bi to mogao biti taj broj i ne bih to nazvao buntom.



Kako biste to nazvali?



Ovdje je bilo različitih razloga zašto su pojedini zastupnici odlučili glasovati na ovaj način. Bilo je tu onih koji su to učinili iz uvjerenja, savjesti, bilo je onih koji su, čini mi se, malo iz komoditeta ili oportunizma se odlučili na to. Bilo je možda i onih koji možda imaju neke svoje političke procjene.



Tko su oni?



O tome ćemo govoriti kad za to dođe vrijeme.



Da li su ti koji imaju neke svoje političke procjene da na ovom projektu rane Andreja Plenkovića Milijan Brkić, Davor Ivo Stier, Miro Kovač?



Neću vam govoriti o imenima. Proanalizirali smo situaciju. Kao što vidite, mi radimo dosta sistematično. Ciljeve ostvarujemo, nekad brže, nekad sporije, ali uglavnom ostvarujemo ono što politički procijenimo da je korisno za Hrvatsku. Vidjeli smo što se dogodilo, ovo je jedna specifična tema i nikad prije nije bilo ovakve polemike.''

Kaže da je u cijeloj situaciji i dalje pobjednik HDZ

Jandroković je poručio kako je u cijeloj situaciji i dalje pobjednik HDZ te kako se oko Istanbulske konvencije radilo o jednoj delikatnoj situaciji.

''Prvi put u povijesti je ovo da jedan predsjednik stranke ima ovakav broj nezadovoljnika na jednom zakonskom prijedlogu.



Da, ali svjetonazorska pitanja, kao što vidite, postaju sve bitnija. Ljudi očito oko njih imaju pozicije, pozivaju se pritom i na savjest, tako da nitko od nas ne može ući u tuđu savjest i procijeniti da li je to što radi politički oportunizam ili doista savjest. Bila je ovo jedna delikatna situacija.



Tko je izašao ranjen iz ovog? Andrej Plenković ili zapravo ova skupina koja mi više izgleda kao otpisana?



Nije ovdje netko otpisan. Mislim da je pobjednik ovog u konačnici ipak HDZ.



Gledamo dvije točke zajedno. Posebno onu drugu gdje je oporba tražila opoziv potpredsjednice vlade. To nije uspjelo, 76 glasova bilo je protiv opoziva, bilo bi i 77 da je kolega Radin mogao biti, ali zbog zdravstvenih razloga nije, tako da u konačnici smatram da je pobijedio HDZ, da je u stvari, a vrijeme će to pokazati, ojačala i pozicija Andreja Plenkovića.Ovo je jedna tema koja je bitna. Mi smo svi...Više vremena smo posvetili svjetonazorskim pitanjima koja se vežu uz tu Konvenciju, međutim ona je primarno Konvencija koja definira zaštitu žena od nasilja, zaštitu od obiteljskog nasilja i logično mi je da je tako velik broj zastupnika u konačnici podržao tu Konvenciju.Ne, ovo nije nikakav početak kraja. Ovo je jedna specifična situacija iz koje smo izvukli određene pouke. Ovo je po mojem mišljenju, a vrijeme će pokazati jesam li u pravu, korisno za HDZ i da će nas na dugi rok i ojačati" poručio je Jandroković.

"Stier i Plenković dobro funkcioniraju"

Poručio je kako se zaboravlja stvarna uloga vlade.



''Kao glavni tajnik HDZ-a, kako mislite u budućnosti funkcionirati vi, predsjednik vaše stranke, s političkim tajnikom, koji se na jednom pitanju s vama razišao i poslao neke poruke o klerikalcima, za koje još nismo dobili objašnjenje?



Vidite, mi funkcioniramo tako već neko određeno vrijeme. Poznate su nam razlike u pogledima na političku dinamiku i političku scenu u Hrvatskoj i to je bilo vidljivo još od trenutka kad je naš koalicijski partner postao HNS. Dakle moguće je funkcionirati i biti koncentriran na one teme koje su bitne za život naših građana. Važno je naglasiti da uspješno privodimo kraju situaciju oko Agrokora. Htio bih naglasiti da je porezna reforma dala dobre rezultate.

To su bitne stvari i mi, pomalo zbog ovih političkih i svjetonazorskih priča, zaboravljamo koja je u stvari uloga vlade, a uloga vlade je u ovom trenutku osigurati da reforme idu naprijed, da imamo gospodarski rast, da pripremamo turističku sezonu. Prošla godina je bila nakon dugo godina u kojoj nam je porastao kreditni rejting, da smo imali suficit proračuna. To su teme koje su nam bitne. Uz to, svjesni smo i nekih političkih izazova koje imamo pa i unutar HDZ-a, ali neće nas to skrenuti s puta, znamo što želimo ostvariti.



Jednostavno mi recite, da li Davor Ivo Stier nakon današnjeg dana može i dalje biti politički tajnik i provoditi politički program HDZ-a, kad on zastupa jednu stranu, a vi i predsjednik stranke drugu?



Ovo je bila takva situacija iz koje smo danas izašli. Nakon toga ćemo razgovarati na predsjedništvu stranke, na stranačkim tijelima i vidjet ćemo što će donijeti drugi, novi dani.



Da ste vi predsjednik stranke, biste li mogli surađivati s takvom osobom?



Nisam predsjednik stranke.



Rekao sam, da jeste.



Surađivat ću dok god to bude u korist HDZ-a i dok god će to omogućiti da vlada dobro funkcionira, da imamo parlamentarnu većinu'', zaključio je Jandroković.