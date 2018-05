Njonjo o prijavi Plenkovića Povjerenstvu za sukob interesa: "Besposlen pop i jarca krsti"

Foto: Hina



DANAS se održava sastanak Središnjeg odbora HDZ-a, koji je trebao početi u 16 sati.



Na sastanak je već stigao predsjednik sabora Gordan Jandroković, koji je okupljenim novinarima komentirao prijavu Povjerenstvu za sukob interesa, koju su SDP-ovci danas podnijeli protiv premijera Plenkovića.



"Besposlen pop i jarca krsti", prokomentirao je kratko Jandroković. Kada su ga novinari upitali da pojasni značenje svoje izjave, on im je rekao da to znači kako oni koji su prijavu podnijeli nemaju pametnijeg posla.



"Neka se brinu o sebi, bit će im pametnije. Ja tu ne vidim da je to sukob interesa", dodao je.



Podsjetimo, prijavu protiv premijera podnijeli su danas Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin.