Njonju pitali zašto je otišla Dalić, odgovorio je u tri riječi

Foto: Pixsell/Igor Soban



PREDSJEDNIK sabora Gordan Jandroković Njonjo izjavio je u utorak da još nije poznato tko će zamijeniti potpredsjednicu vlade i ministricu gospodarstva Martinu Dalić, koja je dala ostavku zbog Afere Hotmail, a u ovom trenutku najvažnije je osigurati nagodbu za Agrokor.



"To svi znaju"



"Nemamo još novog ministra ili ministricu, važno je da dođe do nagodbe kada je u pitanju Agrokor. U idućim danima treba definirati ime novog ministra ili ministrice i osigurati da vladajuća većina u parlamentu i vlada nastave raditi svoj posao", rekao je Jandroković novinarima pred Banskim dvorima.



Jandroković nije odgovorio postoji li uži krug ljudi s kojim se razgovara, a na pitanje zašto je otišla Dalić samo je odvratio: "To svi znaju".