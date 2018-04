Nova diplomacija Kim Jong-una: Čudo ili obmana?

Foto: Hina, EPA

SJEVERNOKOREJSKI vođa u ruci više ne drži cigaretu, njegova žena postala je vidljivija u ulozi Prve dame, a iz njegova medijskog aparata nestale su uobičajene uvrede i prikazi raketa. Kim Jong-unova osobnost i režim u samo nekoliko mjeseci doživjeli su nevjerojatnu promjenu, piše Financial Times.



Tajnoviti sjevernokorejski vođa donedavna se bojao napustiti Pjongjang, no nedavno se pojavio u Kini na samitu s tamošnjim predsjednikom Yi Jinpingom. Onda se krajem prošlog tjedna susreo i s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom, a ako sve pođe po planu, za nekoliko tjedana sastat će se i s Donaldom Trumpom.



Trump je pregovarački genij?



Začudan je Kimov iznenadni prijelaz s ratobornosti na diplomaciju. Kim je vrtoglavom brzinom pristao raspravljati o denuklearizaciji svojeg režima, prestao se protiviti zajedničkim američko-južnokorejskim vojnim vježbama te više ne traži povlačenje 28.000 američkih vojnika iz Južne Koreje.



Ranije prošlog tjedna najavio je da će obustaviti svoja raketna testiranja i zatvoriti jedan od poligona za nuklearna testiranja u zemlji.



Prema Jung H. Pak, bivšoj pripadnici američke obavještajne službe, čini se da "Kim nije dobar jedino u stvaranju maksimalnog pritiska, već i u maksimalnom angažmanu".



Neki tu čudotvornu transformaciju pripisuju Trumpovim genijalnim pregovaračkim sposobnostima. Prema njima, Trump je pomoću ekonomskih sankcija i prijetnji preventivnim napadom natjerao Kima na kapitulaciju.



Međutim, oni skeptičniji smatraju da je Kimov cilj sastati se s američkim predsjednikom jer bi to značilo američko priznanje njegove zemlje kao nuklearne sile. Kimov diplomatski manevar prema tome puka je iluzija, to jest način da najveću prijetnju svom režimu pretvori u odličnu priliku.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kad se bolje pogleda, Kim još uvijek nije učinio nikakav značajan ustupak. Moguće je da je njegova vizija o denuklearizaciji samo moratorij na nuklearne aktivnosti.Također, budući da je prethodno najavio da sjevernokorejske rakete mogu pogoditi SAD, on zapravo i nema potrebe za njihovim daljnjim testiranjem.Duga i napeta povijest pregovora sa Sjevernom Korejom baca određene sumnje na Kimove namjere. Tako je Sjeverna Koreja tijekom pregovora s Južnom Korejom, SAD-om, Japanom, Kinom i Rusijom između 2002. i 2005. godine već bila obećala zaustaviti svoj nuklearni program.Ti pregovori su na koncu propali, kao i oni između Sjeverne Koreje i SAD-a 2012. godine. Bivši američki pregovarači strahuju da Kim želi iskoristiti Trumpovu opsesivnu potrebu za samo-veličanjem.Kimov cilj je sporazum koji će djelomično zamrznuti sjevernokorejski nuklearni program, a ne ga u potpunosti ukinuti, izjavio je bivši savjetnik Bijele kuće za Sjevernu Koreju Victor Cha."To bi se moglo prikazati kao pobjeda Donalda Trumpa… No to bi zapravo značilo ostvarenje dugoročnog cilja Sjeverne Koreje - da je SAD formalno prizna kao nuklearnu silu", upozorava Cha.Kada se Kim jednom uspije domoći samita s Trumpom, moći će o pojedinostima sporazuma pregovarati mjesecima, ako ne i godinama. Za to vrijeme imat će priliku usavršiti svoj novi imidž državnika, bez prijetnje od američkog vojnog napada, zaključuje Financial Times.