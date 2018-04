NOVI DETALJI Crkva već mjesecima šuti o pedofiliji u splitskom samostanu

Foto: Index/123rf



NAKON što je Index jučer objavio vijest da je jedan splitski fratar prijavljen zbog sumnje u seksualno zlostavljanje maloljetnika, Crkva je krenula u kontrolu štete.



Splitska nadbiskupija jučer se, podsjetimo, oglasila vrlo šturim priopćenjem o suspenziji jednog klerika, ne navodeći za što ga se točno sumnjiči. No, bitno je uočiti da je do crkvenog priopćenja došlo nekoliko dana nakon što je Index uputio upit splitskoj nadbiskupiji o tom slučaju, pa se nameće pitanje bi li uopće objavili bilo što da priča nije procurila u javnost.



Podsjetimo, Index je jučer neslužbeno doznao da je suspendirani klerik fratar iz splitskog samostana Sv. Frane, kojeg se sumnjiči da je dulji niz godina seksualno zlostavljao maloljetnike. On sam tvrdi da optužbe nisu istinite, ali teško je povjerovati da bi ga nadbiskupija suspendirala i pokrenula internu "istragu" da se radi o posve neutemeljenim optužbama.



I dok u splitskoj nadbiskupiji ne daju nikakve službene izjave iza kojih bi netko stao svojim imenom i prezimenom, neslužbeno su itekako voljni u javnost izlaziti s optužbama na račun osobe koja je navodno prva prijavila seksualno zlostavljanje od strane splitskog fratra.



Tako je danas u više dnevnih novina iz crkvenih krugova puštena informacije prema kojima je muškarac koji je prijavio slučaj zlostavljanja crkvenim vlastima u zamjenu za šutnju tražio 15 tisuća eura. Franjevci su to, tvrde iz crkvenih krugova, odbili.



No, puno važniji podatak je onaj koji kaže da se ne radi o samo jednoj prijavi za seksualno zlostavljanje od strane splitskog fratra nego više njih - navodno bivših članova dječjeg zbora.Nakon što je Crkva pod pritiskom medija jučer i službeno izašla u javnost s informacijom o suspenziji svećenika, a danas poručuju da prijavu "istražuju" od prosinca prošle godine, jedno je savršeno jasno - crkveni ljudi u Splitu imali su informaciju o prijavi za seksualno zlostavljanje najmanje pet mjeseci, a da pri tome nisu obavijestili ni policiju ni javnost.Još je fascinantniji podatak da je gvardijan samostana Sv. Frane, fra Žarko Relota, koji je direktno nadređen osumnjičenom fratru, ujedno i policijski kapelan. No, čak ni svećenik koji je u svakodnevnom kontaktu s lokalnom policijom nije našao za shodnim obavijestiti istražne organe o prijavi zbog pedofilije u samostanu koji on osobno vodi.Policija je, potvrđeno je to jučer i službeno iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tek jučer saznala za informacije o mogućem počinjenju teških kaznenih djela od strane splitskog fratra.Kako neslužbeno doznajemo, policijski istražitelji jučer su razgovarali s tajnikom splitske nadbiskupije, ali nisu uspjeli doći do imena i prezimena oštećenih osoba. No, iz policije nas uvjeravaju da će nastaviti s izvidima i razgovorima, bez obzira na to radi li se o svećenicima, fratrima ili biskupima. Koliko će biti uspješni u tome, a naročito s obzirom na činjenicu da Crkva cijeli skandal pokušava riješiti internom "istragom" u kojoj se naglasak stavlja na tajnovitost i "dobar glas sviju", pokazat će vrijeme.No, i dalje fascinira podatak da je Crkva odlučila provesti tek internu "istragu" bez obavještavanja policije i državnog odvjetništva. Tek ako se internom "istragom" utvrdi da je zlostavljanja zaista bilo, Crkva će prijaviti slučaj državnim organima - kao da ne postoji odredba zakona po kojoj su svi, i fizičke i pravne osobe, zakonski obvezni prijaviti policiji i DORH-u informacije o počinjenju kaznenih djela.Ukratko - dan nakon izbijanja novog pedofilskog skandala, Crkva je jasno pokazala što su joj prioriteti - anonimno prebacivanje odgovornosti na žrtve, skrivanje informacija od javnosti i organa gonjenja te ignoriranje hrvatskih zakona.