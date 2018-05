NOVI DETALJI Učenica iz Teksasa je prije dva tjedna rekla mami da će je kolega ubiti

Foto: Hina/EPA

SHANA Fisher ubijena je u petak s još sedam učenika i dvoje učitelja u Srednjoj školi Santa Fe u posljednjem slučaju masovne pucnjave u američkim školama. A nesretna djevojka je, izgleda, predvidjela svoju smrt samo dva tjedna prije napada.

Fisher (16) je, prema svemu sudeći, bila glavna meta ubojice Dimitriosa Pagourtzisa (17) s obzirom na to da je on navodno bio zaljubljen u nju i proganjao je, da bi ga ona na kraju pred svima odbila i zatražila da je ostavi na miru. Tjedan dana kasnije, došao je u školu sa sačmaricom i revolverom koje je uzeo od oca i izvršio pokolj.

Štoviše, Pagourtzis je prvo ubio upravo Fisher, upucavši je iz neposredne blizine u lice tako da je njezino tijelo ostalo gotovo neprepoznatljivo. Nakon toga je nastavio pucati po njezinim razrednim kolegama na satu likovne kulture.

Otac ubijene: Shana je rekla majci prije dva tjedna da će (Dimitrios) doći i ubiti je

Shanin otac Timothy Thomas otkrio je u intervjuu za Daily Mail da je njegova kći predosjetila da će je čudak i samotnjak, koji je dolazio u školu u vojničkom kaputu, pokušati ubiti. “Shana je rekla svojoj majci prije dva tjedna da će on doći i ubiti je. On joj je sam rekao da će je ubiti. Šetao je uokolo i planirao to u svojoj glavi dva tjedna”, rekao je Thomas i dodao: “Shana je rekla da ako dođe u školu s puškom i ubije je, da će ga proganjati ostatak njegova života. Bila je zaista uplašena.”

Shana je odrastala u “prekrasnu, pametnu mladu ženu” i sanjala je o tome da postane anime umjetnica, kazao je njezin otac. Napunila je 16 godina samo nekoliko dana prije nego što je njezin mladi život brutalno okončan zbog neuzvraćene i patološke zaljubljenosti. “Znam da ju je gnjavio da izađe s njim. Ona mu je uporno govorila ne. Kao prvo, navodno je već imala djevojku. A kao drugo, nije imala nikakve osjećaje za tog dječaka”, dodao je Thomas.

“Ubojstva bi se mogla izbjeći da učitelji obraćaju pozornost na svoje učenike”

“Kakva osoba misli da je prikladan odgovor ubiti nju i razred pun ljudi? Suludo je da je moja kći odabrana. Bila je prekrasna djevojka, puna svjetla. Bila je zaista plašljiva, nikad nije govorila loše o nekome meni ili bilo kome drugome, ali znam da mu se napokon suprotstavila prije nego što se ovo dogodilo i rekla mu da prekine”, prepričao je shrvani otac koji ipak ne želi smrtnu kaznu za ubojicu, što prema zakonu u Teksasu ionako nije moguće jer je počinitelj maloljetan.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

“Ne razumijem to, ali znam da je imao ozbiljnih problema. Vjerujem u oprost. Molim za njega kao i za moju kćer. Nisam sudac ni porota. Ne želim smrt nikome”, poručio je, ali i naglasio da “ima problem s tim da nitko od tih učitelja i savjetnika nije predvidio da će se ovo dogoditi.” “Kako mogu gledati dječaka kako dolazi u školu u teškom vojničkom kaputu po vrućini od 37 stupnjeva i ne misliti da nešto nije u redu. Mislim da bi se sva ova školska ubojstva mogla izbjeći da učitelji obraćaju pozornost na svoje učenike”, zaključio je.

Kako smo već pisali, majka ubijene Shane, Sadie Rodriguez, također je rekla za Los Angeles Times da je Pagourtzis “radio probleme četiri mjeseca” njezinoj kćeri. “Stalno joj se nabacivao, a ona mu je opetovano govorila ne”, rekla je majka. Tjedan dana nakon što ga je odbila pred ostalim učenicima, “otvorio je vatru na sve koji mu se nisu sviđali, a Shana je bila prva”, dodala je.

Ubojica se rugao svojim žrtvama: “Još jedan guta prašinu”

“Moja kći bila je najslađa i najsramežljivija mlada dama. Moje srce je iščupano. Moja beba je otišla. Ne mogu ni otići u njezinu sobu. Kako to nastavite pucati nakon što vidite prvu (žrtvu) kako vam umire pred očima. Njegovo mentalno stanje bilo je sjebano na sve moguće načine”, napisala je Rodriguez u objavi na Facebooku u subotu.

A Pogourtzis se, prema svjedočanstvima preživjelih, rugao svojim žrtvama vičući “woo-hooo” i “Another one bites the dust” (još jedan guta prašinu) dok je pucao na njih. Osim 10 učenika i učitelja koje je ubio, ranio je njih još 13.

ABC News izvještava da je policija došla na mjesto napada, razmijenila vatru s ubojicom i nakon toga ga stjerala u kut u roku od četiri minute, gdje ga je držala pod kontrolom dok dodatni policajci nisu došli da evakuiraju preostale učenike i učitelje. Pogourtzis je bio zarobljen u sobi dok je policija bila u hodniku. Na kraju je čak 200 policajca došlo na mjesto napada.

Policija: Ubojica nije bio maltretiran u školi

Nakon manje od pola sata, ubojica se predao policiji. Trenutno je u zatvoru u Galveston Countyju, gdje ga drže pod nadzorom zbog straha da će izvršiti samoubojstvo, što mu je navodno i bio početni plan.

Na tvrdnju Pogourztisovog oca i njegovog odvjetnika da su ubojicu maltretirali u školi, policija u Santa Feu odgovorila je u priopćenju da je istražila tu tvrdnju i utvrdila da nije istinita.

Policija je posebno pohvalila policajca koji je bio dežuran u školi u vrijeme napada, Johna Barnesa, što je svojom intervencijom spiječi da se napad proširi na druge učionice. Barnes je i sam ranjen i nalazi se u jedinici intenzivne njege, nakon nekoliko operacija.