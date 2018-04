Novi glavni državni odvjetnik otkrio koji mu je glavni cilj

Screenshot: HRT

NOVI glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić izjavio je za središnji Dnevnik HRT-a da mu je jedan od glavnih ciljeva revitalizirati odnose s kriminalističkom policijom, kao glavnim partnerom državnog odvjetnika u provođenju kaznenih postupaka.



Jelenić je kazao i da je potrebno pojačati županijska državna odvjetništva kao "kičmu državne odvjetničke organizacije".



"O tome se već dugo vremena govori. Treba poboljšati i uvjete rada USKOK-a, ali i drugih državnih odvjetništava gdje je to potrebno. Nastojat ćemo ne posustajati u kaznenom progonu počinitelja kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i ratnog zločina", istaknuo je Jelenić.



Objašnjavajući kako konkretno misli revitalizirati odnose državnog odvjetništva i kriminalističke policije Jelenić je rekao da DORH i policija imaju svoj način rada, odnosno protokol još iz 2011. godine.



"Od tada je zakon o kaznenom postupku mijenjan šest puta i u gotovo svim tim izmjenama odnosi između policije i državnog odvjetništva su redefinirani. Protokol to nije pratio i mislim da je vrijeme da se zajednički rad digne na novu razinu", dodaje.



"Završili smo 2017. godinu s oko 150 tužitelja manje nego što ih treba biti"



Odgovarajući na pitanje o nedostatku ljudstva i opreme za rad kazao je da je prošla godina završena s oko 150 tužitelja manje nego što bi ih trebalo biti. Pojašnjava da je to oko 20 % manje tužitelja od onoliko koliko ih je ukupno potrebno. "Državno odvjetničko vijeće je na pragu zapošljavanja vježbenika. To je jako bitno jer ih nismo imali sedam godina", kazao je Jelenić.



Istaknuo je i da je među njegovim prioritetima i poboljšanje uvjeta rada pojedinih državnih odvjetništava, a posebno USKOK-a. Novčana sredstva su potrebna za edukaciju, literaturu i slično. ''Što se tiče računala, situacija je kao nikada do sada, svatko od nas ima svoje računalo.''



Govoreći o tome što se može učiniti da se promijeni percepcija DORH-a, Jelenić je rekao kako mu se čini da DORH dijeli takvu percepciju s pravosuđem u Hrvatskoj."Svjestan sam da percepcija nije dobra, iako mi se čini da ona ne odgovara stvarnom stanju. Moja je zadaća stvarno stanje dovesti na razinu da bude ispravno percepirano. Mislim da se kvalitetnom komunikacijom s javnošću to može postići, ali i s kvalitetnom komunikacijom sa svakim pojedincem koji u državno odvjetništvo dolazi, uvjetno rečeno, riješiti svoj problem.''Jelenić nije želio govoriti o rezultatima Dinka Cvitana rekavši da je o tome Sabor svoje kazao prošli tjedan te da će opet imati priliku jer je gotovo izvješće DORH-a za 2017. godinu. Govoreći o Cvitanu izjavio je da je on bio dobar šef te da mu je ostavio kvalitetne temelje na kojima možda može drugačijim, a možda i malo svježijim idejama učiniti to da cijeli sustav bude bolji i kvalitetniji.Na pitanje koji mu je prvi potez kazao je da je dobio poziv od ravnatelja policije da se nađu i dogovore kako dalje. Nadam se da će kvalitetan sastanak s njim i nižim razinama doprinijeti ostvarenju jednih od ovih mojih ciljeva, izjavio je za kraj razgovora.Dosadašnji i novoimenovani glavni državni odvjetnik, Dinko Cvitan i Dražen Jelenić, obavili su danas primopredaju dužnosti. Jelenić je Cvitanu zahvalio na radu i upravljanju Državnim odvjetništvom, a Cvitan je njemu poželio uspjeh u jednom od najtežih i najnezahvalnijih državnih resora.