NOVI ZAKON Uberovi vozači će na autu trebati imati natpis "Taxi"

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL, 123rf

NA VLADINIM stranicama Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prije dva dana je objavilo Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Javno savjetovanje trajat će do 22. 5.



Iako je riječ o, kako je navedeno, prijedlogu, iz istog se mogu iščitati neka nova pravila u prijevozu putnika. Najveća promjena, a koja je bila jedan od glavnih razloga nezadovoljstva taksista proteklih mjeseci, ta je da će se uz taksimetar naknada za obavljeni prijevoz ravnopravno moći obavljati i uz pomoć aplikacije. No to je nešto što se već znalo.





Najveća novost u novom zakonu je ta da će i uberovci morati na krovu imati oznaku na kojoj piše "Taxi". Osim toga, na vanjskim bočnim stranama vozila svi koji se bave taxi prijevozom, dakle i uberovci, trebat će imati istaknutu riječ "Taxi" te ime i prezime i grad, odnosno mjesto prebivališta fizičke osobe – obrtnika prijevoznika, odnosno naziv tvrtke i grad odnosno mjesto sjedišta pravne osobe prijevoznika, sve najmanje visine slova od 30 mm.Novost je i promjena u starosti vozila kojom se obavlja taxi prijevoz."Vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ne smije biti starije od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti starije od pet godina, što u smislu odredbi ovog Pravilnika znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci automobila ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine", stoji u prijedlogu.