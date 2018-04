Novinar četiri godine nakon otmice Boko Harama: "Samo 15 od 112 nestalih djevojčica je živo"

Foto: Hina/EPA

NIGERIJSKI novinar povezan s islamističkom skupinom Boko Haram izjavio je da je samo 15 od 112 otetih djevojčica još uvijek živo, javlja BBC.

Boko Haram oteo je 276 školarki prije točno godinu dana. Mnoge su od tada oslobođene. Novinar Ahmad Salkida izjavio je da je pregovarao za oslobađanje djevojčica u ime vlade, ali propušteno je nekoliko prilika za njihovo oslobađanje.

"Nije bilo razloga pomisliti da su neke od djevojčica mrtve"

Nigerijska vlada izjavila je da "nije bilo razloga pomisliti da su neke od djevojčica mrtve". Glasnogovornik vlade izjavio je da službenici još uvijek pregovaraju s Boko Haramom kako bi oslobodili 112 djevojčica koje još uvijek nisu pronađene.

Salkida je izjavio da ga je administracija bivšeg predsjednika Goodlucka Jonathana zatražila da pregovara za oslobađanje školarki iz Chiboka dva tjedna nakon što su otete. Rekao je da je u pet navrata organizirao razmjenu zatvorenika, ali je "odugovlačenje tadašnje vlade dovelo do prekida pregovora".

19/ It will be unbearable to share the names of the 15 that are alive here, this is the responsibility of Govt. When I was involved I regularly provided proof of life. Govt must demand that to prove me wrong or stop negotiating for many of the girls that don't exists... 😢