Novinar koji je gađao Busha cipelom kandidira se za irački parlament

IRAČKI novinar Muntazar al-Zaidi, koji je prije deset godina tadašnjega američkog predsjednika Georgea Busha mlađeg gađao cipelom, za iračke je medije kazao da se kani kandidirati za zastupnika u parlamentu na predstojećim izborima u svojoj zemlji.



Izbori u Iraku održat će se 12. svibnja, a arapske agencije podsjećaju da je Al-Zaidi 2008. na konferenciji za novinare u Bagdadu ustao i naprije jednom, a potom i drugom cipelom gađao američkog predsjednika. "Ovo ti je oproštajni poljubac, pseto", pritom je uzviknuo, kasnije objasnivši da ga smatra odgovornim za rat u Iraku.







Trogodišnja kazna zatvora



Bush se uspio na vrijeme izmaknuti i izbjeći udarac. Konferenciju je održao zajedno s tadašnjim iračkim premijerom Nurijem al Malikijem.





Članovi snaga sigurnosti odmah su ga savladali, a potom je zbog uvrede osuđen na trogodišnju kaznu zatvora, koja je u međuvremenu smanjena za godinu dana jer prethodno nije bio osuđivan.Oslobođen je tri mjeseca ranije, u rujnu 2009. zbog dobrog ponašanja.Za medijsku kuću Middle East Eye je objasnio razloge zbog kojih ulazi u utrku za parlament."Posljednjih deset godina pišem o korupciji i o korumpiranim ljudima. Pokušao sam na taj način razotkriti javnu krađu, no nisam uspio ništa konkretno izmijeniti. Zato sam odlučio ući u politiku i angažirati se na stvaranju novih zakona i pravila, a korumpirane političare i dužnosnike razotkriti. To su glavni razlozi moje kandidature za parlament", pojasnio je.Stanovnici Tikrita na jednom od gradskih trgova postavili su golemu brončanu statuu cipele u Al-Zaidiju čast, no skulptura je srušena jer su vlasti ocijenile da je neprimjereno postavljena ispred doma za napuštenu djecu.