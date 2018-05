NRA i republikanci naveli uzroke pokolja u školi u Teksasu: Tablete, pobačaj, mediji, škole i vrata

Foto: Hina/EPA

WASHINGTON Post objavio je popis stvari koje NRA i republikanci krive za pokolj u školi u Teksasu. Oružje nitko nije spomenuo.

Pokolj u školi u Teksasu već je 22. pucnjava u SAD-u ove godine. Učenik (17) je ubio svojih osam kolega i dvije nastavnice. Posljednji takav incident u američkoj školi ponovo je pokrenuo nacionalnu raspravu o kontroli i pravu na nošenje oružja. Sedamnaest učenika i zaposlenika ubijeno je 14. veljače u srednjoj školi u Parklandu na Floridi.

New York Times objavio je da sve istrage masovnih pucnjava u SAD-u pokazuju da je najvažniji uzrok prevelika količina vatrenog oružja u državi. Međutim, piše Washington Post, najmoćniji američki lobi za oružje NRA i ostali konzervativci ponudili su niz uzroka za pucnjavu u Teksasu, ali oružje nisu spomenuli.

Mediji

Glasonogovornica NRA-e Dana Loesch okrivila je medije za pucnjavu: "Mediji moraju prestati stvarati ovakva čudovišta prezasićenošću ovakvim vijestima. Ne tvrdim da mediji ne izvješćuju odgovorno, razumijem to, ali konstantno pokazivanje slika ubojica, konstantno spominjanje njihovih imena, to je potpuno nepotrebno."

Igre, pobačaj, nedostatak vjeronauka u školi

Zamjenik guvernera Teksasa Dan Patrick, republikanac i istaknuti zagovornik oružja, okrivio je mnoge stvari za pucnjavu u Teksasu. Nekoliko sati nakon pokolja izjavio je da "škola ima previše vrata i smanjivanje broja ulaza u školu moglo je zaustaviti ubojicu".

U nedjelju je okrivio video-igrice i požalio se na nedostatak vjeronauka u školi te prevelik broj pobačaja u SAD-u: "Imamo 50 milijuna pobačaja. Imamo obitelji koje su rastavljene, očevi nisu doma. Imamo nevjerojatno odvratno nasilje u igrama, dva sata dnevno pred očima djece. I onda se mi pitamo zašto se ovo događa nekim učenicima", rekao je za CNN.

Škole

Jonathan Stickland, republikanski predstavnik Teksasa, implicirao je da je problem u slanju djece u školu: "Čujem od mnogih roditelja da se boje poslati djecu u školu. Trebamo im dati što je više moguće opcija", napisao je na Twitteru.

Društvene mreže

Konzervativni radio voditelj Hugh Hewitt, koji piše kolumnu za Washington Post, preporučio je da škole bolje prate kako se učenici odijevaju: "Baloneri su znak za uzbunu, možda ih treba zabraniti", rekao je. Također je spomenuo društvene mreže, tvrdeći da je ubojica tamo mogao pronaći inspiraciju.

Konzervativni pisac Rod Dreher također je spomenuo ulogu moderne tehnologije u pucnjavama: "Pametni mobiteli izašli su 2007. Društvene mreže postale su velika stvar oko 2010. Postoji li veza?"

Kultura nasilja i Ritalin

Novi predsjednik NRA-e Oliver North za pucnjavu je okrivio "kulturu nasilja" i kritizirao lijekove poput Ritalina, koji se koristi u liječenju ADHD-a: "Mladi ljudi utapaju se u kulturi nasilja. U mnogim slučajevima su na lijekovima. Skoro svi ubojice su muškarci, u većini slučajeva mladi tinejdžeri, koji su dio kulture u kojoj je nasilje svakodnevica. Samo trebate uključiti TV ili otići u kino. Mnogi od tih dječaka su na Ritalinu od vrtićke dobi."

