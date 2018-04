Objavljen dokument koji će Zuckerberg pročitati pred Kongresom

Foto: Hina/EPA/123rf

ŠEF Facebooka Mark Zuckerberg svjedočit će večeras pred američkim Kongresom zbog afere u kojoj su procurili osobni podaci milijuna korisnika Fejsa, među kojima i 21 tisuća Hrvata.

Zuckerberg bi na saslušanju trebao objasniti kako njegova tvrtka štiti privatnost korisnika i njihove podatke kako ne bi bili zloupotrebljeni u svrhe političkih kampanja. Objavljen je dokument njegovih izjava koje bi trebao izreći.

Još jednom priznao pogrešku, ali i nahvalio Facebook

Zuckerberg je u uvodu svog svjedočenja priznao pogrešku, ali i zaštitnički nahvalio Facebook. Zatim je krenuo s nabrajanjem ključnih stvari koje radi najpoznatija svjetska društvena mreža, između ostalog - povezivanje ljudi diljem svijeta i omogućavanje da korisnici kontroliraju vlastite informacije. Najavio je i da će proći određeno vrijeme dok ne krenu promjene.

"Postalo je jasno kako kao razvojni programeri nismo poduzeli dovoljno kako bismo spriječili zlorabu tih alata. To vrijedi za lažne vijesti, inozemno miješanje u izborni proces i govor mržnje te zaštitu privatnosti podataka. Nismo sagledali dovoljno široko naše odgovornosti, i to je bila velika pogreška. Bila je to moja pogreška, i žao mi je. Pokrenuo sam Facebook, vodim ga, i odgovoran sam za ono što se događa u njemu", navedeno je u izjavi.

"Bili smo prespori"

Nadalje, objasnio je što se točno dogodilo i u toj izjavi spomenuo situaciju iz 2013., kad je Aleksandr Kogan, istraživač sa sveučilišta Cambridge kreirao aplikaciju za rješavanje kviza na Facebooku. Instaliralo ga je oko 300.000 ljudi, nakon čega se to počelo širiti. Kogan je odjednom mogao kontrolirati milijune ljudi na Facebooku. Zuckerberg je najavio kako će spasiti vlastitu platformu istraživanjem drugih aplikacija i pojačavanjem kontroliranja. Priznao je i da su bili prespori s reakcijom na ruske smetnje i da će ubuduće biti brži.

Osvrnuo se i na Ruse

Također, rekao je i da su ih ruski hakeri napali u studenom 2016. godine, prije predsjedničkih izbora u SAD-u, a da se na greškama uči Zuckerberg je pokušao dokazati sa situacijom u Francuskoj, gdje je ukinuto više od 30.000 lažnih računa. Što se tiče reklamiranja na Facebooku, svi oni koji će željeti reklamirati politiku morat će ih autorizirati potvrdom identiteta i lokacije. U pismenoj verziji svog svjedočenja, Zuckerberg je zaključio da Facebook danas povezuje više od dvije milijarde ljudi, da duboko vjeruje u ono što radi, da će se osvrnuti na sve dosad te da ove poteškoće nisu samo za Facebook, već za sve Amerikance.

Narušavanje imidža

Zuckerberg je pozvan da se službeno očituje u Bruxellesu i Londonu, ali to nije učinio. On ionako muku muči da u SAD-u sa sebe makne sliku o mladom arogantnom muškarcu koji se mora silno potruditi da ublaži bijes kako demokrata tako i republikanaca. Saslušanje će se pomno pratiti i u Europi gdje je Facebook, kao i u SAD-u, predmet brojnih istraga i pritužbi. Osim što je Facebooku poljuljan ugled, vrijedi podsjetiti da je od sredine ožujka na burzi izgubio vrijednost od oko 80 milijardi dolara.