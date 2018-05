OBJAVLJENA SNIMKA Američki policajac davio crnca koji je vodio sestru na maturalnu

Screenshot: CNN

ANTHONY Wall bio je pratnja svojoj sestri na njenoj maturalnoj večeri, nakon čega su zajedno svratili u lokalnu zalogajnicu lanca Waffle House u Warsaw, Sjeverna Karolina. Tamo su se posvađali s osobljem koje je pozvalo policiju.

Do svađe je navodno došlo jer su brat i sestra prigovorili zbog toga što moraju posebno platiti plastični pribor za jelo.

Iako nije jasno što se onda točno dogodilo, snimka koja se naveliko širi društvenim mrežama pokazuje sljedeće: policajac zabija mladog crnca u odijelu uza stakleni zid, davi ga i potom ga obara na pod i pokušava mu staviti lisice, dok ovaj viče: “Makni svoje ruke s mene!”

“Držao me za vrat, nisam mogao disati”

Policija istražuje incident, javlja CNN. Gradski šef policije Eric Southerland odbio je imenovati policijskog službenika, ali rekao je da je odgovorio na svađu ili tučnjavu u tijeku. Wall je uhićen za remećenjeg javnog reda i mira i opiranje uhićenju.

Na drugom video koji je objavila podružnica CNN-a u Sjevernoj Karolini WTVD mogu se vidjeti Wall i njegova sestra kako viču na osoblje restorana. “Ispitujemo incident (…) kako bismo prikupili sve činjenice. Početni izvještaji kažu da je mušterija postala razdražena i da je policija pozvana”, izjavio je glasnogovornik Waffle Housea, Pat Warner.

Wall pak kaže da preuzima odgovornost za svađu u restoranu i da su stvari otišle predaleko, smatra da je policajac upotrijebio pretjeranu silu ispred restorana. “Pokušavao sam vikati kako bih došao do zraka i mogao disati jer me držao za vrat. Onda sam postao agresivan prema njemu jer me davio”, rekao je za WTVD.

Već drugi slučaj policijskog nasilja u Waffle Houseu u tri tjedna

A ovo je drugi incident s policijskim nasiljem prema crncima u popularnom lancu restorana u manje od mjesec dana. Tri tjedna ranije, tri su policajca oborila na pod mladu crnkinju u Waffle Houseu u Alabami i s njom se hrvali na podu, pri čemu su joj otkrili grudi. I taj incident je snimljen. Tada je policiju pozvalo osoblje jer je troje crnaca odbilo napustiti restoran nakon što im je rečeno da ne mogu ući s pićem.

“Još jednom smo zgroženi videom koji pokazuje kako policajci koriste prekomjernu silu na nenaoružanom, nenasilnom Afroamerikancu koji je mušterija u Waffle Houseu. Još jednom. Incident je izazvan kad je zaposlenik Waffle Housea pozvao policiju nakon što se mušterija navodno požalila zbog usluge. I još jednom je policija reagirala nasilno”, izjavila je Sherrilyn Ifill, predsjednica Fonda za pravnu obranu i edukaciju vodeće udruge za crnačka prava, NAACP.

Podsjetimo, još jedan poznati ugostiteljski lanac u SAD-u, Starbucks, nedavno se našao u središtu sličnog skandala jer je njihovo osoblje pozvalo policiju kada dvoje crnaca nije ništa naručilo u kafiću. Policija ih je uhitila, a nakon javnih izraza zgroženosti u javnosti, direktor Starbucksa, Kevin Johnson, ispričao se uhićenima i osobno se našao s njima, tvrdeći da je Starbucks "snažan protivnik diskriminacije ili rasnog profiliranja".