Objavljeni preliminarni rezultati izbora u Beogradu, Vučićeva lista uvjerljivo vodi

U 17 BEOGRADSKIH općina u nedjelju navečer zatvoreno je 1.185 biračkih mjesta na kojima je 1,606.693 birača moglo birati između 24 izborne liste, a iz oporbe već u prvim minutama po zatvaranju biračkih mjesta stigle su otvorene sumnje u regularnost izbora.



Prema posljednjim podacima od 19 sati izlaznost je bila 48,2 posto što je približno predizbornim procjenama da bi izlaznost do zatvaranja birališta u 20 sati mogla biti oko 51 do možda čak i 57 posto, što bi značilo da je na lokalnim izborima sudjelovalo između 810.000 i 910.000 ljudi.



Analitičari procjenjuju da bi konačna izlaznost mogla biti do 52 posto.



Objavljeni preliminarni rezultati



Kako javlja Telegraf.rs, Ipsos je objavio preliminarne rezultate, prema kojima na izborima za Skupštinu Beograda uvjerljivo vodi lista Aleksandra Vučića.



Lista "Aleksandar Vučić - Zato što volimo Beograd" prema preliminarnim rezultatima vodi s 45.3 posto glasova. Druga je lista Dragana Đilasa s 18 posto, na trećem mjestu je Aleksandar Šapić sa 8.7 posto, a prag je prešla i Socijalistička partija Srbije sa 6.3 posto glasova.





Za 110 budućih vijećnika Skupštine Beograda u izbornoj utrci bile su 24 liste, a predizborne ankete najveće šanse za pobjedu davale su listi SNS srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Neregularnosti na šest posto biračkih mjesta, oporba nezadovoljna



Promatrači, građanske udruge i organizacije tijekom dana procijenile su da je na oko šest posto biračkih mjesta bilo neregularnosti, pogrešno primijenjene izborne procedure do fizičkih napada koji su prijavljeni policiji, ali više detalja za sada nije poznato.



Jedan od vodećih kandidata oporbe, nekadašnji gradonačelnik Dragan Đilas, ocijenio je današnje izbore "najnepoštenijim do sada", rekavši kako su "postojali fantomski Beograđani".



"Da budemo svjesni u kakvoj zemlji živimo i kakva je borba pred nama", citiraju beogradski mediji prve Đilasove izjave po zatvaranju birališta.



"Od sutra ćemo pozvati sve ljude koji žele promjenu u borbu za izbore koji slijede.... Aleksandre Vučiću, trebat će nam manje vremena nego što je tebi trebalo da mene smijeniš", poručio je Đilas predsjedniku Srbije čija je SNS na izborima prije četiri godine osvojila većinu u gradskom parlamentu i smijenila ga.