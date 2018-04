Objavljeni rezultati Agrokora za 2017: Pad prihoda, porast dobiti

Foto: Pixsell/Davor Puklavec



AGROKOR je u 2017. godini ostvario nekonsolidirano 43,4 milijarde kuna prihoda, što je pad od 10 posto u odnosu na 2016, a istovremeno je ostvareno 1,8 milijardi kuna dobiti iz operativnog poslovanja što je porast od osam posto, izvijestio je u petak izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško.



Peruško se žali na "teške operativne okolnosti"



Agrokor je u 2017. godini ostvario solidan poslovni rezultat u teškim operativnim okolnostima, zbog kojih je ušao u proces restrukturiranja, ocijenio je Peruško.



Podsjetio je da su u prvom dijelu prošle godine agencije smanjile kreditni rejting kompanije, bilo je problema s likvidnošću, a dobavljači su prestali dostavljati robu. Uslijedilo je uvođenje izvanredne uprave i rješavanja problema nelikvidnosti s novim financiranjem.



Prema podacima koje je iznio, Agrokor je u 2017, godini ostvario nekonsolidirano 43,4 milijarde kuna prihoda i 1,8 milijardi kuna dobiti iz operativnog poslovanja što je porast od osam posto, prije svega zbog napora iz drugoga dijela prošle godine.



"Prvi dio godine bio je stvarno loš"



"Rezultati su u drugom dijelu godine odlični, ali prvi dio godine bio je stvarno loš, tako da su u danim uvjetima, rezultati poslovanja vrlo dobri", rekao je Peruško u izjavi za novinare.



Prema nerevidiranim podacima objavljenima na web stranicama Agrokora, EBITDA Agrokor grupe za 2017. godinu iznosi 665 milijuna kuna što je 35,4 posto manje nego 2016., a EBITDA bez troška restrukturiranja iznosi 967 milijuna kuna ili šest posto manje.



Ukupni poslovni prihodi iznosili su 39,5 milijardi kuna što je 12 posto manje nego 2016. godine.



U Agrokorovoj diviziji maloprodaja i veleprodaja prihodi su iznosili 31,2 milijarde kuna, a u diviziji hrana 9,2 milijarde kuna, dok su u poljoprivredi gotovo tri milijarde kuna.



EBITDA u maloprodaji i veleprodaji lani je iznosila 446 milijuna kuna, hrani 1,18 milijardi kuna, a u poljoprivredi 210 milijuna kuna.



Opseg konsolidacije obuhvaća 105 društava od kojih su 52 u Hrvatskoj.



Poslovni prihodi Agrokora d.d. iznosili su 285 milijuna kuna, što je pad od 29 posto u odnosu na godinu ranije, a EBITDA je negativnih 253 milijuna kuna.Ukupna imovina na kraju prošle godine iznosi 8,9 milijardi kuna, a ukupne obveze 32,24 milijarde kuna.U vezi odluke Visokog trgovačkog suda (VTS), Peruško je rekao da to vidi kao mogućnost brze uspostave stalnog vjerovničkog vijeća i deblokade njegova formiranja."Ne vidimo to kao veliku prepreku, dapače vjerujemo u deblokadu procesa", rekao je Peruško.VTS je, naime, ukinuo rješenje zagrebačkog Trgovačkog suda kojim je bilo određeno da će vjerovničko vijeće Agrokora imati pet članova te su za to vjerovnici bili svrstani u posebne skupine te predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.Trgovački sud u Zagrebu je 26. siječnja, na prijedlog tadašnjeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, donio rješenje kojim je bio utvrdio da će stalno vjerovničko vijeće imati pet članova - predstavnika vjerovnika koje će izabrati vjerovnici, te utvrdio razvrstavanje vjerovnika u pet skupina - A - razlučni vjerovnici, B - imatelji obveznica, C - vjerovnici čije su tražbine osigurane jamstvima i sudjelovali su u roll-up kreditu, D - vjerovnici čije su tražbine osigurane jamstvima i koji nisu sudjelovali u roll-up kreditu, te E - ostali vjerovnici bez osiguranja.Na to je rješenje VTS-u je podneseno desetak žalbi, a većina Agrokorovih vjerovnika žalila se na dio rješenja kojim je sud utvrdio da vijeće vjerovnika ima pet članova (može imati najviše devet), kao i na određene skupine u koje se razvrstavaju vjerovnici.Što se tiče sporazuma Agrokora i Grada Zagreba, Peruško je ocijenio da je to ispravan i korektan dogovor koji nije ugrozio sporazum s dobavljačima i omogućio Gradu Zagrebu da dođe sa svojim otpisom na razine na kojima su drugi dobavljači.Po sporazumu, Grad Zagreb će dobiti 61 postotni povrat svih graničnih i starih dugova, jednako kako što su prosječno do sada dobili dobavljači."Tu se ne radi o pogodovanju", rekao je Peruško.Najavio je da će sljedeći tjedan biti objavljena revidirana financijska izvješća Agrokora d.d. i cijele grupe, a financijska izvješća operativnih kompanija očekuju se u svibnju, radi ažuriranja EPM modela, kako bi pretpostavke korištene u financijskim izvješćima bile u skladu s najboljim mogućim procjenama.