Očekuje se da će potrošnja rasti rekordni 40. mjesec zaredom

Foto: 123rf

DRŽAVNI zavod za statistiku (DZS) objavit će u utorak prvu procjenu prometa u trgovini na malo u Hrvatskoj u prosincu prošle godine, a očekuje se nastavak rasta potrošnje rekordni 40. mjesec zaredom.



Četiri makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi Hine, u prosjeku očekuju rast potrošnje u prosincu 4,6 posto u odnosu na isti mjesec godinu dana prije. Njihove procjene rasta kreću se u rasponu od 4,2 do 5,1 posto.



Premda snažan, bio bi to nešto sporiji rast nego mjesec dana prije, kada je potrošnja porasla 5,7 posto na godišnjoj razini.



Time bi se nastavio rekordni trend pozitivnih kretanja, s obzirom na to da je pad potrošnje na godišnjoj razini posljednji puta zabilježen u kolovozu 2014. godine.

Prvi put otkad se vode podaci



Rast potrošnje 40 mjeseci zaredom nije zabilježen od kada DZS vodi te podatke.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Visok stupanj povjerenja potrošača, koji se ogleda i kroz dinamiziranje potrošnje za potrošačkim kreditima, rezultirat će i dinamičnim rastom osobne potrošnje u promatranom mjesecu te nastavkom pozitivnog trenda", navodi jedan od makroekonomista u anketi Hine.Rast potrošnje zahvaljuje se trendu rasta plaća koji traje još od početka 2015. godine, kada su uvedene porezne promjene na dohodak.A nove izmjene u oporezivanju dohotka, koje su stupile na snagu početkom 2017., dodatno su potaknule rast plaća i potrošnje, poručuju makroekonomisti.Prema nedavno objavljenim podacima DZS-a, prosječna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama iznosila je za studeni 6.190 kuna, što je na godišnjoj razini nominalno više za 6,6 posto ili 385 kuna.Na snažan rast potrošnje u lanjskom blagdanskom razdoblju ukazuju i podaci Porezne uprave iz sustava fiskalizacije, prema kojima je u prosincu potrošnja na godišnjoj razini porasla 5 posto, na gotovo 13,8 milijardi kuna.