Očekuje se pad industrijske proizvodnje drugi mjesec zaredom

DRŽAVNI zavod za statistiku objavit će danas izvješće o industrijskoj proizvodnji u prosincu prošle godine, a većina makroekonomista očekuje njezin pad drugi mjesec zaredom.



Četiri makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi Hine, procjenjuju u prosjeku da je u prosincu industrijska proizvodnja pala 1,4 posto u odnosu na isti mjesec godinu dana prije. Njihove procjene kreću se od rasta 1,2 posto, do pada 4 posto.



Padne li u prosincu, bio bi to drugi mjesec zaredom kako proizvodnja slabi, s obzirom na to da je u studenome skliznula 1,6 posto na godišnjoj razini.



Tempo rasta se usporava



Pad proizvodnje u prosincu očekuje se zbog visoke baze godinu dana prije. Naime, u prosincu 2016. industrijska je proizvodnja skočila za 14,9 posto, što je bio njezin najveći skok od 2001. godine, od kada DZS vodi kalendarski prilagođene podatke.



No moguć je i njezin rast jer, kako kaže jedan od makroekonomista u anketi Hine, "pad u prijašnjem mjesecu rezultat je specifičnih problema pojedinih industrijskih grana".U 2017. godini u dva je mjeseca zabilježen pad proizvodnje na godišnjoj razini. Prvi put u travnju, za 0,4 posto, zbog poremećaja izazvanog krizom u Agrokoru, a to je bio prvi pad proizvodnje nakon više od dvije godine neprestanog rasta.Unatoč padu u travnju i studenom, procjenjuje se da je u cijeloj prošloj godini industrijska proizvodnja porasla više od 2 posto.U prvih 11 lanjskih mjeseci proizvodnja je porasla 2,3 posto u odnosu na godinu prije, pa će prošla godina biti četvrta zaredom kako proizvodnja raste.No tempo rasta se usporava, s obzirom na to da je u 2016. godini industrijska proizvodnja porasla 5 posto.